Es ist Mittwochabend, Luke Ströhla will relativ früh schlafen gehen. Aus gutem Grund: Tags darauf hat der Elftklässler Abschlusszelten. Plötzlich signalisiert sein Feuerwehrpiepser Alarm. Bald darauf steht der 17-Jährige mitten im Katastrophengebiet bei Trier – auf einer Radlader-Schaufel.

„Ich wollte mich gerade umlegen – da ging mein Piepser an“, beginnt Luke Ströhla am Freitagvormittag im Telefonat mit der RHEINPFALZ seinen Rückblick auf die zwei Tage, die ihm „immer noch etwas unwirklich vorkommen. Das wird wohl dauern, bis man das alles verarbeitet hat“.

Vor fünf Jahren ist der Winnweilerer der Jugendfeuerwehr beigetreten, seit einem halben Jahr nun bei Einsätzen der „Großen“ dabei. Dort ist auch sein Vater Christopher aktiv. Beide wunderten sich über die „etwas verwirrende Meldung“, so Luke: Es gebe einen Großeinsatz bei Trier, Einsatzkräfte aus dem Donnersbergkreis seien angefordert – die Ströhlas dachten erst an einen Fehler.

Am Feuerwehrhaus klärte sie VG-Wehrleiter Christian Füllert dann auf: In Teilen des Landes hätten Unwetter verheerende Schäden angerichtet – wer mitfahre, müsse sich auf einen mindestens 24-stündigen Einsatz einstellen. „Man denkt: O Gott, was ist da los, und überlegt, ob man wirklich bereit dazu ist.“ Der Schüler des Wilhelm-Erb-Gymnasiums war sich da zunächst nicht sicher – das Abschlusszelten am folgenden Tag hat dabei nur eine untergeordnete Rolle gespielt. „Wir haben dann erst einmal die Fahrzeuge gepackt, zusammen mit den umliegenden Wehren den Zug erstellt.“

„Vielleicht kann ich helfen“

Erleichtert hat ihm die Entscheidung, dass mit seinem Klassenkameraden Jonas Hanauer und Paul Clemens aus der zehnten Jahrgangsstufe des WEG zwei Freunde ebenfalls den Weg an die Mosel antraten. Unter Führung von Simeon Essen bildete das Quartett ein Einsatz-Team. Dennoch: „Erst im letzten Moment habe ich entschieden: Ich fahre mit. Es ist der vorletzte Schultag, da verpasse ich nichts, ich muss mir auch nicht wie andere Urlaub nehmen.“ Den Ausschlag gab für Luke Ströhla ein Gedanke: „Vielleicht kann ich den Menschen irgendwie helfen, und wenn ich nur Sandsäcke schleppe. Das war meine Motivation.“

Gegen 1 Uhr setzte sich der Tross mit rund 35 Personen in Bewegung. Die erste Tageshälfte verlief für die Nachwuchsfeuerwehrler eher unspektakulär: Während ein Teil der Donnersberger Kräfte an der Evakuierung eines Seniorenheims in dem Ort Kordel beteiligt war, „haben wir zunächst die meiste Zeit in den sogenannten Bereitstellungsräumen gewartet, bis wir gebraucht wurden“.

Bereits dort hat Luke Ströhla aber einen Eindruck vom Ausmaß der Katastrophe bekommen: „Es waren so viele Einsatzkräfte vor Ort, das war überwältigend.“ Als er und seine Kameraden VG-Wehrleiter Füllert die Drohne ins überflutete Kordel bringen sollten, „haben wir zum ersten Mal das Wasser gesehen, das waren schon unglaubliche Anblicke“.

Wirklich unglaublich wurde es dann am Nachmittag: Da sind die Helfer nach Trier beordert worden, weil der Stadtteil Ehrang unter Wasser stand. „Plötzlich waren wir mittendrin, haben geholfen, die Gebäude zu evakuieren“, berichtet Luke Ströhla. Mit einem Radlader sind er und seine Mitstreiter durch die Straßen gefahren – „die meiste Zeit standen Paul und ich auf der Schippe, haben Menschen aus den höheren Stockwerken auf die Schaufel gehoben“. Jonas Hanauer und Simeon Essen hätten diese dann zu den Sammelpunkten gefahren.

Verzweifelte Familien

Da habe er die dramatischen Auswirkungen endgültig realisiert, sagt Luke Ströhla. „Uns sind Familien entgegengekommen, völlig aufgelöst und verzweifelt, weil sie gerade ihr Zuhause aufgeben mussten. Dazu stieg das Wasser weiter, es musste alles ganz schnell gehen.“ Andere Probleme kamen hinzu: Kranke, übergewichtige oder gehbehinderte Menschen waren zu retten, nicht wenige wollten die Wohnung nicht verlassen. „Manche mussten wir überreden, andere waren ziemlich verwirrt“, verweist er darauf, dass die Bewohner „total isoliert waren. Der Strom war weg, die Netze überlastet, das war eine Extremsituation“.

Und auch für sie selbst sei die Situation heikel gewesen: „Das Wasser war bis zu 1,50 Meter tief, man fährt mit dem Radlader ins Blinde. Da kann es immer sein, dass auf dem Boden etwas herumliegt.“ Als Team habe man jedoch super zusammengearbeitet: „Wir haben uns gegenseitig festgehalten, auf uns aufgepasst“, lobt Luke Ströhla seine Kameraden.

Zwei, drei Stunden habe die „heiße Phase“ gedauert, dann ging das Wasser zurück. Bei den Aufräumarbeiten hat die zweite Donnersberger Schicht angepackt. Gegen 18 Uhr sind Luke Ströhla und seine Kollegen wieder in der Nordpfalz eingetroffen – erschöpft, aber dennoch froh, dass sie beitragen konnten, die Folgen des Unwetters ein wenig abzumildern.

Und spontan ist der 17-Jährige doch noch zum Abschlusszelten seiner „Elfer“ dazu gestoßen: „Das hatte ich eigentlich abgehakt. Aber die Aufregung war wohl so groß, dass ich nicht wirklich müde war.“ Mit rund zwei Stunden Schlaf ging’s am Freitag in die Schule. Dort hat Luke Ströhla sein Zeugnis erhalten, im Anschluss noch mit der RHEINPFALZ gesprochen. Nach fast 48 Stunden auf den Beinen war es dann höchste Zeit für eine – so verdiente wie notwendige – Runde Schlaf. Wenn nicht wieder der Piepser gegangen ist ...