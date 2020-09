141 Reiterinnen und Reiter haben sich mit 214 Pferden für die sieben Prüfungen beim Reitturnier des Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrvereins angemeldet. Bei der Vergabe der Schleifchen werden Reitpaare aus dem Kreis des Veranstalters ein Wörtchen mitreden.

Geritten wird am Samstag und Sonntag, 19. und 20. September, jeweils ab 8 Uhr auf dem Vereinsgelände in Standenbühl. Die Verantwortlichen im Reit- und Fahrverein haben alle nötigen Vorbereitungen getroffen, sodass ein reibungsloser Ablauf unter Einhaltung der Hygienevorschriften gewährleistet sein wird. Für die Donnersberger wird vor allem die Dressurprüfung der Klasse M spannend. Dort treten Delia Albrecht vom Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein und Marlay Demmerle aus Börrstadt (Reit- und Fahrverein Alsenborn) an. Gespannt wartet die Fachwelt dann auch auf den Auftritt von Roxana Mohr von den Pferdefreunden Fröhnerhof, der amtierenden Süddeutschen Meisterin der Berufsreiter.

Favoritin schon bei Paralympics dabei gewesen

Den größten Zuspruch an Sportlern verzeichnet die Dressurprüfung der Klasse L mit Trense als Abschluss am Sonntag. Unter den 43 Reitpaaren sind etliche Favoriten, aber auch hochkarätige Reiterinnen und Pferde. Allen voran Hannelore Brenner vom Reitclub Hofgut Petersau bei Frankenthal, die erfolgreiche Reiterin bei Paralympischen Spielen. Nicht zu unterschätzen sind ihre Mannschaftskollegin Lisa Brachmann sowie Julia Bischof vom Reit- und Fahrverein Bundenbacher Höhe und Heike Blaul vom Reitsportverein Pfalzmühle Haßloch. Ebenso spannend wird die zuvor gerittene Dressurprüfung der Klasse A. Der reiterliche Nachwuchs hat im Dressur-Wettbewerb die Möglichkeit, sich erste Sporen bei einem Turnier zu verdienen.