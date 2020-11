Das kräftige Hochdruckgebiet mit Zentrum über Belarus hält die Regenwolken vom Atlantik zumindest bis Wochenmitte auf Distanz. Wegen der windschwachen Wetterlage können sich jedoch vermehrt Nebelfelder oder tiefhängende Wolken in unserer Region ausbreiten. Erst am Donnerstag scheint es einer schwachen Störungsfront zu gelingen, von Westen nach Mitteleuropa vorzudringen. Anschließend baut sich aber voraussichtlich erneut stabiler Hochdruckeinfluss bei uns auf.

Vorhersage:

Montag: Abgesehen von örtlichen, teils zähen Nebelfeldern sowie einigen Restwolken sollte über Mittag wieder häufig die Sonne strahlen. Dazu wird es angenehm mild. In der Nacht kühlt die Luft spürbar ab und es können sich neue Nebelgebiete bilden.

Dienstag: Heute halten sich teils zähe Nebel- oder Hochnebelfelder. Sonst lässt sich aber mancherorts zumindest über Mittag wieder die Sonne blicken, allerdings mehr oder weniger verschleiert. Dementsprechend unterschiedlich sollten auch die Temperaturen ausfallen, bei längerem Einheitsgrau bleibt es feucht und kühl, mit sonniger Unterstützung wird es wieder mild.

Mittwoch:

Auch heute sollte sich an der ruhigen Wetterlage sowie an den herbstlichen Temperaturen kaum etwas ändern. Teilweise scheint die Sonne, teilweise bleibt es neblig-trübe.

Weiterer Trend:

Am Donnerstagvormittag könnten sich Nebelgebiete mit leicht auffrischendem Südwestwind häufig auflösen und einer etwas milchigen Sonne Platz bieten. Nach Mittag verdichtet sich die Wolkendecke von Westen her und ein kleines Regengebiet zieht über uns hinweg. Es bleibt mild. Am Freitag sowie am Wochenende stellt sich wieder ruhiges Herbstwetter ein. Dazu gibt es eine Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne, und es sollte niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen bewegen sich leicht über dem typischen Novemberbereich.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 5 bis 8, Dienstag 4 bis 7, Mittwoch 4 bis 7.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 13 bis 16, Dienstag (6) bis 14, Mittwoch (6) bis 14.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 10, Dienstag 0 bis 5, Mittwoch 0 bis 5.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0, Dienstag 0, Mittwoch 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 2 bis 4, Dienstag (0) bis 6, Mittwoch (0) bis 6.

Windrichtung und Stärke: Montag variabel 2 bis 3, Dienstag variabel 1 bis 2, Mittwoch variabel 1 bis 2.