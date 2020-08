Bei Kalkofen wühlen sich momentan Bagger durch das Erdreich. Am Werk ist hier der Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz. Eine hohe sechsstellige Summe wird hier eingesetzt, um die Wasserversorgung für Kalkofen zu verbessern.

Der Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz hat mit den Arbeiten für einen direkten Netzanschluss der Ortsgemeinde Kalkofen begonnen, damit auf den in die Jahre gekommenen Hochbehälter oberhalb der Gemeinde verzichtet werden kann.

Noch aus den Anfängen der Wasserversorgung

Bei der sanierungsbedürftigen Anlage, die noch aus den Anfängen der Wasserversorgung von Kalkofen stammt, stiegen die ursprünglich veranschlagten Sanierungskosten von 325.000 Euro auf Grund der enormen Baupreissteigerungen der letzten Jahre fast auf das Doppelte. Bei einer durch das Ingenieurbüro Monzel-Bernhardt aus Rockenhausen vorgenommenen Untersuchung war ein Direktanschluss der Gemeinde Kalkofen und die damit verbundene Aufgabe des Hochbehälters als wirtschaftlichste Variante herausgekommen, nachdem hier auch die Versorgungssicherheit wie auch die Druckverhältnisse und die Löschwasserbevorratung gewährleistet werden können.

Die beauftragte Firma Schneider aus Merxheim hat jetzt damit begonnen, vom Abzweigpunkt des Alsenzer Hochbehälters in der Gewanne „Kühtrifft“ über rund 1,5 Kilometer zum Parkplatz am Friedhof in Kalkofen eine neue, größer dimensionierte Wasserleitung (DN 150) zu verlegen. Dort wird eine Übergabestation mit Druckminderung errichtet. Die Einbindung ins Ortsnetz erfolgt im Bereich Hallerweg/Hauptstraße.

Bauarbeiten voraussichtlich bis zum Spätherbst

Die Bauarbeiten sollen bis zum Spätherbst fertig sein. Teilweise werden weitere Telekommunikationsleitungen mit verlegt. Das Projekt ist einschließlich der noch notwendiger Technik- und Elektroarbeiten, die sich in der Ausschreibung befinden, mit rund 640.000 Euro veranschlagt, das Land hat ein zinslosen Darlehen in Höhe von 426.500 Euro bereits bewilligt.