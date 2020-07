Drei Sorten goldenen Blütenhonig bietet Markus Steil seit Freitag als neuer Marktbeschicker auf dem Rockenhausener Wochenmarkt an. Der 42-jährige Hobbyimker aus Katzenbach hat seine Liebe zur Bienenzucht als Schüler entdeckt.

Bei einer Imker AG im Schulgarten in Rockenhausen habe ihm das „so viel Spaß gemacht, dass ich es zu Hause mit meinem Opa weitergemacht habe“, so Steil.

Auf dem Markt biete er unter anderem Honig von der Frühtracht, das ist Honig aus Frühlingsblumen, der bis Ende Mai geschleudert wird. Sommertracht-Honig wird bis Mitte Juni hergestellt. „Die Spättracht ist dann das, was Ende Juli, Anfang August übrig bleibt. Pro Volk ergibt das zwischen 20 und 30 Kilogramm Honig“, erklärt Steil.

Von der Natur abhängig

„Mittlerweile haben wir am Wingertsberg in Katzenbach 20 Völker. Zwischen 40.000 und 60.000 Bienen hat ein Volk, bis zu einem halben Jahr können Winterbienen alt werden, die Königin zwischen drei und fünf Jahre“, erläutert er. Rund um das Bienenhaus seien die Bienen in einem Radius von drei Kilometern unterwegs. „In dem Umfeld ist ein rein ökologischer Anbau. Hier wird nichts gespritzt“, so Steil. „Wir sind sehr von der Natur abhängig“, erklärt er weiter. Hitze oder zu viel Regen seien nicht so gut für die Bienen.

Die Familie unterhält selbst einen halben Hektar Buchweizen. Ansonsten bevorzugten die Bienen Obstblüten wie Apfel oder Kirsche, Beeren, Wildrosen oder Steinklee. „Um das Bienenhaus sind alte Wingerte, da ist viel Wildnis“, sagt Steil.

Drei Tage zum Schleudern

Vater Wilhelm unterstützt den Hobby-Imker. „Wir haben immer viel zu tun, selbst über Winter beim Instandhalten und Säubern der Bienenhäuser. Zum Schleudern brauchen wir mit drei Personen drei Tage“, sagt Wilhelm Steil.

Zu kaufen gibt es den Honig auch in Katzenbach. Auf dem Markt will Familie Steil ihren Honig bis Ende des Jahres anbieten, wenn es gut laufe, auch weiterhin.