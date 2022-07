Die Hitze legt in den kommenden Tagen wieder zu. Erst in der zweiten Wochenhälfte könnten Schauer vorübergehend Linderung bringen.

Der Sommer dreht wieder auf. Zwischen dem nach Osteuropa abwandernden Hoch sowie einem flachen Tief über Frankreich wird zur Wochenmitte erneut die Glutofenhitze über Südeuropa angezapft. In Verbindung mit der Kaltfront des Tiefs können von Donnerstag auf Freitag örtlich teils kräftige Regengüsse und Gewitter ausgelöst werden. Anschließend kühlt die Luftmasse vorübergehend spürbar ab, bevor ein neues, sich bei den Britischen Inseln installierendes Hochdruckgebiet die Initiative übernimmt.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit Sonne, ehe diese von durchziehenden Wolkenfeldern zeitweise abgedeckt wird. Nennenswerter Regen fällt jedoch nicht. Die Temperaturen klettern am Nachmittag in den sehr warmen bis heißen Sommerbereich.

Dienstag: Abgesehen von dünnen Wolkenschleiern strahlt häufig wieder die Sonne, die Temperaturen klettern am Nachmittag erneut auf schweißtreibende Werte. Wegen der hohen Feld- und Waldbrandgefahr sollte weiterhin darauf geachtet werden, leicht entzündliche Stoffe wie beispielsweise glimmende Zigarettenstummel nicht unbedacht wegzuwerfen.

Mittwoch: Die Sonne brennt wieder gnadenlos vom heiteren oder nur leicht bewölkten Himmel. Im Tagesverlauf wird es unerträglich heiß, Erfrischung bieten Freibäder und Badeseen. Bei längerem Sonnenbaden sollte man sich aber wegen des hohen UV-Indexes ordentlich eincremen.

Donnerstag: Der Tag beginnt mit reichlich Sonnenschein und zunächst nur lockerer Bewölkung. Im Tagesverlauf werden die Wolken bei hohen Temperaturen und zunehmender Schwüle zahlreicher und mächtiger. Insbesondere am Abend und in der Nacht drohen teils kräftige Regengüsse und örtlich heftige Gewitter, die Abkühlung bringen.

Weiterer Trend

Am Freitag verwöhnt uns nach Abzug morgendlicher Restbewölkung bis zum Abend in deutlich angenehmerer und trockener Luft die Sonne. Am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche geht es voraussichtlich sonnig und trocken weiter. Dazu steigen die Temperaturen allmählich wieder an.