Die Gemeinde Ottersheim feiert in diesem Jahr in mehreren Etappen ihr 1250-jähriges Bestehen. Los ging es im März mit der ganztägigen Jubiläumsfeier. Als nächstes steht am 12. Mai ein Vortrag auf dem Programm.

Eine erste Erwähnung Ottersheims als „Otersheim“ wird im Lorscher Codex, einer Urkundensammlung aus dem zwölften Jahrhundert mit Abschriften von älteren Originalen, ins Jahr 772 datiert. Damals, genauer gesagt am 15. März, schenkten ein gewisser Ruding und seine Frau Biligard dem Kloster Lorsch einen in der Ottersheimer Gemarkung gelegenen Weinberg.

Ein Vortrag des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde Kaiserslautern wird genau in diese Zeit zurückführen. Es geht darin um die Ersterwähnung des Dorfes, den damaligen Gesellschaftsaufbau, das rechtliche und politische System, damalige Siedlungsformen und die Religion. Der Vortrag findet statt am Donnerstag, 12. Mai, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus. Bei dieser Veranstaltung werden auch die Dorfchronik und der Jubiläumswein zum Verkauf angeboten.