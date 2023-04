Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Start im Sommer 2020 ist das KuLaDig-Projekt in Eisenberg in die zweite Runde gegangen. Dafür wurden das Römer- und das Grubenmuseum der Stadt für eine virtuelle Tour zur Entdeckung von Sehenswürdigkeiten aufgearbeitet. Am Dienstag wird das Ergebnis im Stadtrat präsentiert.

KuLaDig steht für Kultur – Landschaft – Digital und bezeichnet ein Förderprogramm des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Kooperation mit dem Institut für