Hiss brachte am Samstagabend im Blauen Haus Bolanden-Weierhof den Stimmungs-Vulkan zum Explodieren. Am Ende - tosender Applaus und über 30 Minuten Zugabe!

Die Band ist wie ein guter Whisky, der erst nach über 30 Jahren seinen vollen Geschmack entfaltet. Wer das überprüfen will, schaue ins Internet: Hiss erreichte 1998 mit „Komm tanz mit mir“ Platz 3 in der ZDF-Hitparade – ein Beweis für ihre lange Reifung. Und ein Vergleich zu einem aktuellen Konzertbesuch legt nahe, dass die Stimmungsmacher von damals heute auf der Bühne einfach besser klingen.

Stefan Hiss (Gesang, Akkordeon), Michael Roth (Mundharmonika, Gesang) und Volker Schuh (Bass) bilden das zeitlose Urgestein von Hiss – vital wie eh und je. Frontsänger Hiss wirkt kaum gealtert, sieht aus wie damals, nur dass heute ein feiner, schmaler Schnauzbart seine Oberlippe ziert. Anders ist vor allem seine kernigere, rauer gewordene Stimme – ein absoluter Gewinn! Der Humor der Band ist nach den drei Jahrzehnten unvermindert köstlich geblieben.

Selbstironische Erzählungen

Der Bassist wird als „Jean-Jacques Schuh“ vorgestellt, weil es einfach französisch-exotischer klingt und die Erzählungen vom Band-Leben mit Super-Models, Super-Sportwagen, Super-Yachten und eigenen Supermärkten sind herrlich selbstironisch. Wie ein roter Faden ziehen sich die Witzeleien durch das Bühnenprogramm und lockern es ungemein auf. Liebevoll-spöttische Seitenhiebe sind auch dabei: „Die Geier warten schon“ steht auf dem neuen Fan-Shirt, „das kann unser Publikum durchaus tragen“, sagt Stefan Hiss mit Augenzwinkern in Richtung gereifter Gäste.

Im Saal brodelt tolle Stimmung, getragen vom abwechslungsreichen Liedgut. Die ungewöhnliche Mischung aus Polka und Rock’n’Roll mit Anlehnungen an Tex-Mex, Country und Balkan-Blues wirkt erfrischend anders und ist fernab des Mainstreams. Vorne wippt und wackelt es auf den Stühlen, hinten an den Stehtischen wird getanzt und seitlich wird im Freundeskreis geschunkelt. Die Musik verbindet, und Hiss ist sich über Jahrzehnte treu geblieben – zur Freude der eingefleischten Fans. „Die Band ist nie schlechter geworden, hat immer Überraschungen parat und hält stets Top-Niveau“, lobt Holger Querfeld. Er hörte Hiss erstmals 2003 im Weißen Ross in Kirchheimbolanden und reiste nun extra aus Landsberg am Lech (Bayern) an, um die Band hautnah zu erleben und alte Freunde zu treffen.

Treue Fans in der Nordpfalz

Hiss genießt in der Nordpfalz eine treue Fan-Basis und der Veranstalter „Neuer Landweg“ hat sie zum Glück wieder in die Region geholt. An diesem Abend präsentieren die Jungs viele Stücke aus dem zehnten Album „Für eine Handvoll Cent“, das letztes Jahr zum 30-jährigen Jubiläum erschien. Die Titel sind abwechslungsreich. „Dich vergess’ ich nie“ ist ein ruhiges Stück mit emotionaler Mundharmonika-Einlage von Michael Roth. Als wahrer Meister wechselt er an diesem Abend zwischen einer Handvoll verschiedener Modelle und begeistert die Gäste in einem minutenlangen Solo – offenbar ohne Luft zu holen. Ebenso virtuos kommen die Saitenanschläge des Gitarristen Janni Petsos daher, der mit Cowboy-Hut perfekt den Country-Style verkörpert und bei „Ein Mann ist so gut wie sein Colt“, sogar mitsingt. In einem Solo geht Petsos dann richtig aus sich heraus. Die Gitarre hebt musikalisch ab, er spielt mit geschlossenen Augen, während spontaner Applaus auf ihn niederprasselt. Auch Schlagzeug, Bass und Akkordeon haben starke Solo-Momente. Und es sind genau diese Dinge, die live eine Magie entfachen, die einen Konzertbesuch für Fans zur Pflicht machen.

Aber auch auf Vinyl und CD klingen Hiss schon stark. Stark sind die Bandtexte, die Lebensvielfalt humorvoll mit Alltagsweisheiten verweben – wie in „Tanz“: „Du bist Moslem oder Christ, grün oder blau – egal was, Hauptsache: Du tanzt!“ Und die Fans tanzen mit, bekommen nicht genug. Sie jubeln und klatschen am Konzertende so lange, bis Hiss zurückkehrt und mit über 30 Minuten eine Zugabe liefert, die länger ausfällt als so manches Vorprogramm.