Am Sonntag früh wurde kurz nach Mitternacht der Brand eines Müllcontainers hinter einem Einkaufsmarkt in der Mühlstraße in Kirchheimbolanden gemeldet. Nur das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf die Gebäudefassade, wie die Polizei am Sonntag berichtet hat. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei gestern noch keine Angaben machen. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06352 911-0.