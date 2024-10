Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Kirchheimbolanden, Mozartstraße 11, bietet ab 6. November an sechs aufeinanderfolgenden Mittwochen eine kostenfreie Beratung für Eltern in Trennungs- oder Scheidungssituationen an. Es geht darum, wie Eltern im Sinne der Kinder handeln und weiterhin gemeinsam als Eltern agieren können. Die Treffen finden am 6., 13. 20. und 27. November sowie am 4. und 11. Dezember statt. Pro Durchgang kann je ein Elternteil teilnehmen. Anmeldung bis Freitag, 25. Oktober, Telefon 06352 7532560, E-Mail erziehungsberatungkib@evh-pfalz.de.