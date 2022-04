Das Engagement der Bürger aus dem Donnersbergkreis für die Menschen in der Ukraine oder für ukrainische Flüchtlinge hier vor Ort ist nach wie vor enorm. Hier ein Beispiel aus Göllheim.

So ziemlich jeden Tag stehen Erika Gerhardt, Christa Hartmüller und Maria Steinbrecher im Haus Gylnheim und nehmen Pakete entgegen, sortieren Kleider und inspizieren gespendete Decken, Kerzen, Babysachen oder Hygieneartikel. Die drei Frauen arbeiten dem gemeinnützigen Verein „Wiesbaden hilft“ zu, einer Organisation, die auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal sehr aktiv war. Aber was hat ein Verein aus der hessischen Landeshauptstadt mit dem pfälzischen Göllheim zu tun? – „Ganz einfach, das lief über meine Tochter Karolina Fischer“, erklärt Erika Gerhardt. „Ein Studienfreund hat die Organisation mit ins Leben gerufen.“ Die Ehrenamtlichen von „Wiesbaden hilft“ fahren Hilfsgütertransporte in die Ukraine und bringen auf dem Rückweg fast immer Flüchtlinge mit.

„Ich dachte, da können wir doch von Göllheim aus auch mithelfen und wandte mich an unseren Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller, damit der viellecht seitens der Gemeinde was in die Wege leitet“, erzählt Gerhardt. Hartmüller habe sich auch sofort bereiterklärt, einen Raum in Haus Gylnheim zur Annahme von Hilfsgütern zur Verfügung zu stellen. Und seine Ehefrau Christa schloss sich dem Helferkreis an.

Hilfsverein schickt aktualisierte Liste

Gebraucht werden in erster Linie haltbare Lebensmittel wie Dosensuppen oder Dosenwurst, aber kein Mehl – „es gibt ja oft gar keine Gelegenheit zu backen“, Decken, Kerzen, Isomatten, Windeln, sowohl für Babys als auch für Erwachsene, Babysachen, Hygieneartikel, speziell auch Damenbinden oder Tampons, Wöchnerinnensachen und warme Kleidung. „Von ,Wiesbaden hilft’ bekommen wir immer eine aktualisierte Liste, was gerade benötigt wird“, erklärt Gerhardt. Mehrfach bekam die Gruppe auch schon Medikamente von der örtlichen Apotheke gespendet. Spendenannahme ist unter der Woche täglich von 14 bis 16 Uhr in Haus Gylnheim.

Vieles von dem, was schließlich in den Transporter gen Ukraine wandert, haben die Frauen selbst eingekauft, denn oft drücken ihnen Spender einfach Geld in die Hand. Das wird dann sofort in Waren umgesetzt. „Die Organisation hat im Moment noch kein offizielles Spendenkonto, deshalb können wir leider keine Spendenquittung ausstellen“, sagt Gerhardt. Für die meisten Geber sei das aber kein Problem. „Sie vertrauen uns.“

Kleidung ist oft in schlechtem Zustand

Was aber öfter sehr wohl ein Problem ist, sagen die drei Helferinnen auch: „Die Kleidung, die manche Leute bei uns abgeben, ist manchmal leider in einem schlimmen Zustand. Dreckig, modrig, zerlumpt – oder einfach vollkommen unpassend.“ Ein Beispiel: „Wir hatten schon Negligés, Reizwäsche oder Fasnachtskostüme – als ob das jetzt irgendwer in der Ukraine bräuchte. Die brauchen warme, praktische Sachen.“ Im Grunde sei es ganz einfach, sagen die Helferinnen: „Fragen Sie sich, ob sie das selbst noch tragen würden. Wenn ja, dann spenden Sie es. Wenn nein, dann geben Sie es in die Altkleidersammlung.“ Schließlich wolle man den Menschen in der Ukraine helfen, trotz des Krieges ihre Würde zu behalten.

Wenn die Kisten gepackt sind, wandern sie vom Haus Gylnheim in die Gerhardtsche Garage. Dort werden sie von den Helfern aus Wiesbaden abgeholt. In diesen Tagen hat sich wieder ein Transporter auf den Weg nach Lwiw, dem früheren Lemberg, gemacht. Dabei nehmen die Helfer auch durchaus einige Risiken in Kauf: „Beim letzten Mal gingen in der Nähe sogar Bomben nieder!“

Was die drei Frauen unbedingt noch loswerden wollen, ist Dank an alle bisherigen Spender und Helfer. „Es ist unglaublich, wie viel wir bekommen und wie gerne die Leute geben“, sagen sie. Trotzdem freuen sie sich auch weiterhin über noch mehr Spenden – und über weitere Mitstreiter. „Hilfe beim Annehmen und Verpacken können wir immer gebrauchen.“