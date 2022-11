Der Kabarettist H. G. Butzko, der seine Vornamen mit „HG.“ abkürzt, ist am kommenden Wochenende im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof zu Gast.

Der fernsehbekannte und mehrfach preisgekrönte Spötter, der sich selbst eine „einzigartig Mischung aus Unterhaltung und Tiefgang“ attestiert, präsentiert im Blauen Haus ab 20 Uhr sein Programm „Ach ja“.

Unter anderem räsoniert der 47-Jährige über die Standard-Floskel „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen.“ Er stellt klar: „Damit war doch nicht gemeint, dass die Blagen das ernst nehmen, die Leihgabe zurückfordern und keinen Kredit mehr gewähren, bloß weil wir über unsere Verhältnisse gelebt haben.“

Weil HG. Butzko vor 25 Jahren anfing, Kabarett zu machen, will er jetzt einen Blick in die „Mahnbescheide des letzten Vierteljahrhunderts“ wagen. Es sei an der Zeit, „Bilanz zu ziehen und abzurechnen mit den Tricksern und Täuschern, den Blinden und Blendern, den Gewählten und Wählern, den Metzgern und Kälbern“.

„Verbindlichkeiten der Vergangenheit“

So beleuchtet der Gelsenkirchener „Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts“ noch einmal alle Lügen, Vertuschungen und falschen Versprechungen der letzten 25 Jahre aus Politik, Wirtschaft und Medien: „Nicht alle, dann würde das Programm vier Tage dauern.“ Um zu begreifen, wohin all diese Umtriebe geführt habe, „müssen die Verbindlichkeiten der Vergangenheit vollstreckt werden, damit das Unverbindliche in Zukunft auf der Strecke bleibt“.

Das Gastspiel von HG. Butzko findet im Rahmen der Kirchheimbolander Friedenstage statt und wird vom Kleinkunst-Förderverein Neuer Landweg ausgerichtet. Die Veranstalter bitten um Kartenreservierung per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de.