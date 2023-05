Nur wenige Vorkommnisse hat die für den westlichen Kreisteil zuständige Polizei in Rockenhausen in der Hexennacht registriert. In Gerbach haben bislang unbekannte Täter einen Anhänger auf eine Mauer gehoben. Zudem hat der Eigentümer am nächsten Morgen festgestellt, dass einige Teile des Anhängers gestohlen worden sind.

In Winnweiler wurde ein Hoftor mit einem Fahrradschloss zugesperrt, sodass der Hausbewohner das Gelände zunächst nicht mit seinem Fahrzeug verlassen konnte. In Niedermoschel und Börrstadt kam es bei Maifeiern zu zwei Fällen von Körperverletzung. Entsprechende Strafanzeigen wurden erfasst, Zeugen werden um Hinweise unter Telefon 06361 9170 gebeten.

Die Polizei in Kirchheimbolanden meldete bis Sonntagnachmittag für den östlichen Kreisteil keine Vorfälle aus der Hexennacht.