Weil sie an Weiberfasnacht nicht „uff de Gass“ unterwegs sein durften, nahmen die „Gellemer Hexe“ in diesem Jahr die Hilfe von Spendenbüchsen in Anspruch. Jetzt übergaben sie das Geld an eine Vertreterin des ASB.

Christina Kunde, Projektleiterin für den Wünschewagen beim ASB, freute sich, dass die Arbeit des Wünschewagens auch in Pandemiezeiten nicht vergessen wird und war von der Spendensumme von 3150 Euro freudig überrascht. „Sie können wirklich stolz auf sich und ihre Gemeinde sein!“, bedankte sie sich bei den „Hexen“. Der ASB-Wünschewagen erfüllt schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch. Zur Zeit seien das wegen des Lockdowns nur Tagesfahrten, so Kunde, meist zu Angehörigen und besonderen Orten. Um für die kommenden Lockerungen vorbereitet zu sein, habe man in den vergangenen Wochen an einem umfangreichen Hygienekonzept gearbeitet. Die Hexen selbst freuten sich über die große Spendenbereitschaft in ihrer Gemeinde, aber „wir hoffen alle, dass wir nächstes Jahr wieder persönlich Spenden sammeln können!“, sagte „Hexe“ Uschi Heil.