„Die Telekom hat sich schon im Gespräch im Juni zu einer Reihe von Alternativstandorten geäußert. Diese wurden keinesfalls grundlos verworfen, sondern die besagten Standorte waren nach Aussage der Telekom für eine entsprechende leistungsfähige Versorgung zu weit weg von der Bebauung.“ Das betont der Zellertaler Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog (SPD) in einer Stellungnahme zur Diskussion um einen Funkmast in Sippersfeld.

In dem Artikel war es um den Widerstand einer Sippersfelder Bürgerinitiative (BI) gegen Pläne zur Errichtung eines Funkmastes innerhalb des Ortes gegangen (wir berichteten mehrfach). Dieser Mast soll die Mobilversorgung von Sippersfeld verbessern. Projektbetreiber ist die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG), ihr Auftraggeber die Deutsche Telekom. Der vorgesehene Standort am Schimmelberg wird von vielen Bürgern abgelehnt.

Anders als von der BI behauptet, habe die Telekom sehr wohl die alternativen Vorschläge der BI geprüft – darunter auch den zur Anbringung der Antennen an einer Windenergieanlage auf dem Bocksrück. Grundsätzlich wolle das Unternehmen künftig in der Lage sein, „alle Haushalte in Sippersfeld mit leistungsfähigem Mobilfunk nach dem Long Term Evolution-Standard (LTE/G 5) zu versorgen“, so Herzog. Dazu gebe es entspreche Auflagen, die allen drei Mobilfunkanbietern von der Bundesnetzagentur als Bundesbehörde auferlegt worden sei, um eine gute Versorgung der Bürger sicherzustellen. „Unter diese Versorgungsauflagen fallen auch überörtliche Straßen wie die Landesstraße in Richtung Breunigweiler.“

„Belastung geht von Endgeräten aus“

Weiterhin verwies Herzog darauf, dass die Belastung des Menschen durch elektromagnetische Felder des Mobilfunks von den Endgeräten, die am Körper getragen werden, und nicht von den Sendeanlagen auf den Funkmasten ausgehen. Je weiter die Antenne der Funkzelle von einem Smartphone oder sonstigem Gerät entfernt ist, desto mehr Sendeleistung müsse das Endgerät aufbringen, um eine Verbindung aufzubauen und Daten zu übertragen, betont Herzog. Ein Funkmast in geringerer Entfernung und der damit einhergehende bessere Empfang führten daher sogar zu einer geringeren Belastung, so das Fazit des Bundespolitikers.

Mit dem Thema beschäftigt sich der Gemeinderat heute, 19 Uhr, in der Dorfgemeinschaftshalle.