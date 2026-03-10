Nach 35 Jahren als Gemeindepfarrer – zwölf davon in Kriegsfeld – ist Detlev Hiller seit kurzem im Ruhestand. Dass er diesen noch erleben darf, war Ende 2024 nicht absehbar.

Mit einem feierlichen Gottesdienst ist Detlev Hiller Anfang März in den Ruhestand verabschiedet worden. Zuletzt betreute der Seelsorger knapp 1000 Protestanten in Kriegsfeld und Mörsfeld. Sein offizielles Ausscheiden Ende 2025 stand im Vorfeld lange fest – dass es überhaupt noch dazu kam, hing rund ein Jahr zuvor auf dramatische Weise am seidenen Faden: Da erlitt der 66-Jährige einen Herzinfarkt, verbunden mit einem schweren körperlichen Zusammenbruch und mehrwöchigem Koma. „Dass ich überlebt habe, grenzt an ein Wunder“, sagt er heute dankbar.

Allerdings schränken ihn die Folgen der Erkrankung bis heute stark ein. So ist Hiller bislang die meiste Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Reha zeige aber Wirkung und er hofft darauf, künftig wieder besser laufen zu können. „Eigentlich wollte ich über den Ruhestand hinaus weitermachen und auch bei Gottesdiensten aushelfen. Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr leisten. Aber so ist nun mal das Leben“, sagt er ohne Bitternis. Beruhigend sei zudem die Tatsache, dass er mit seiner Frau bereits vor dem Zusammenbruch in eine rollstuhlgerechte Wohnung in Bolanden eingezogen war.

In New Jersey die Sonntagsschule besucht

Der Glaube habe schon früh in seinem Leben eine Rolle gespielt, erzählt der Vater eines Sohnes und einer Tochter. Aufgewachsen in einem kirchlich geprägten Elternhaus, habe sich seine Überzeugung verfestigt, dass es einen weit entfernten Ort gibt. Der Sohn eines Chemiearbeiters kam 1959 in Mannheim zur Welt. Acht Jahre später zog die Familie berufsbedingt für drei Jahre ins US-amerikanische New Jersey um. Bis zum Alter von elf Jahren besuchte er die örtliche Sonntagsschule: „Hier habe ich meine kirchliche Prägung erfahren“, erinnert sich Hiller. Es folgte die Rückkehr nach Deutschland – dort machte er sein Abitur und absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Jugendarbeit der Diakonie in Ludwigshafen.

Für den 20-Jährigen stand daraufhin fest: Er wollte Theologie studieren – Religionswissenschaft und Theologie-Geschichte interessierten ihn. Früh in seinem Studium in Tübingen und Heidelberg zeigte sich, dass er gerne direkt mit Menschen zu tun haben und Seelsorger werden will. „Als Pfarrer werden dir die Türen geöffnet“, habe er als junger Theologe erkannt. Nach dem dreijährigen Vikariat in Ludwigshafen übernahm er 1991 seine erste Pfarrstelle in Ebertsheim. Nach elf Jahren folgte der Wechsel ins benachbarte Kerzenheim. Die dortige Kirchengemeinde unterhielt seinerzeit eine Partnerschaft mit der „United Reformed Church“ im englischen Manchester. „Eine spannende Zeit, alle zwei Jahre gab es gegenseitige Austauschbesuche“, erinnert sich Hiller gerne daran.

„Die Menschen setzen Vertrauen in Dich“

2013 war dann die Pfarrstelle in Kriegsfeld vakant – Hiller folgte dem Ruf in die Nordpfalz. Dorfpfarrer zu sein, das hat das ehemalige Stadtkind nach eigener Aussage stets als angenehm empfunden: „Man wird auf dem Dorf stärker einbezogen – das passt zu mir. Mit dir wird viel geteilt, man lernt die Menschen in ihrer Vielfalt kennen. Das ist ein enormer Reichtum“, stellt er zufrieden fest. Zu seinen Aufgaben zählten auch häufige abendliche Anrufe, sollte sein seelsorgerischer Beistand benötigt werden. „Die Menschen setzen Vertrauen in dich“, betont Hiller.

Anlässlich seiner Verabschiedung war er erstmals seit seinem Zusammenbruch wieder in Kriegsfeld und in seiner früheren Kirche. „Der Gottesdienst war sehr schön und persönlich. Es war für mich gleichzeitig der Abschied von meinem Arbeitsleben, von Kriegsfeld und der Kirchengemeinde“, sagt Hiller bewegt. Sein Leben sei jetzt geordnet. Den notwendigen Transformationsprozess seiner Kirche beobachte er von außen. Er wisse um die enormen Herausforderungen und schmerzhaften Einschnitte, vor denen die Institution mit Blick auf den begonnenen Strukturwandel stehe. Über sein Leben als Pfarrer sagt er: „Ich habe es als reich empfunden. Dir wird viel gegeben.“