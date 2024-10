Schauspiel, Rummel und Musik: Der Göllheimer Herbstmarkt lockt am Wochenende mit einem bunten Programm. Auch kulinarisch wird einiges geboten.

Am Samstag, 19. Oktober, zeigt die Theatergruppe „Schaukelstuhl“ ab 20 Uhr im Haus Gylnheim ihr aktuelles Stück „Tod auf Bestellung“. Trotz des dramatischen Titels wartet hier auf die Besucher eine recht verworrene Geschichte mit allerlei Situationskomik. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Am Samstag, Sonntag und Montag lädt der Jahrmarkt auf dem Neuen Marktplatz ein. Auf dem Alten Marktplatz können sich Kinder am Sonntag ab 13 Uhr auf der Hüpfburg austoben, zu gleicher Zeit öffnen Schreibwaren Euler und das Café Gallé ihre Türen. Ab 13.30 Uhr bewirtet der Freundeskreis Göllheim-La Clayette-Marano Equo im Alten Gaulstall bis in den Abend seine Gäste mit Getränken und Flammkuchen.

Am Montag gibt es ab 17 Uhr im Haus Gylnheim Pfälzer Spezialitäten, zubereitet vom Goldenen Ross. Zum Abschluss unterhalten ab 18.30 Uhr die Otterstädter Musikanten. Der Eintritt ist frei.