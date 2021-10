Am nächsten Wochenende findet der Herbstmarkt in Göllheim statt. Neben Attraktionen für die Kleinen und Essensständen gibt es auch einige kulturelle Veranstaltungen.

Auf dem Festgelände am Haus Gylnheim wird am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr besonders für die kleinen Herbstmarktbesucher einiges geboten: Es gibt ein Karussell, einen Süßwarenstand, Entenangeln und einen Schießstand. Imbiss- und Getränkestände runden das Angebot ab. Die Göllheimer Gastronomen im Goldenen Ross, Sportheim und Bowling Center haben zum Herbstmarkt ebenfalls geöffnet.

Am Sonntagnachmittag lädt der Musikverein Göllheim für 15.30 Uhr zu einem Konzert ein. Kunst- und Kulturbegeisterte können am Herbstmarkt-Wochenende das Museum Uhl’sches Haus besuchen oder sich die Ausstellung „… und ich träumte schon immer in Farbe“ der Künstlerin Tanja Lebski in der Kunstscheune anschauen. Die Vernissage zur Ausstellung findet bereits am Mittwoch, 13. Oktober, um 19 Uhr statt.

Info

Es gelten die 3G-Regeln, alle Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Dies wird am Zugang zum Parkplatz des Haus Gylnheim in der Freiherr-vom-Stein-Straße kontrolliert. Corona-Tests können donnerstags und samstags von jeweils 16 Uhr bis 18 Uhr neben dem Haus Gylnheim in der Hauptstraße (Haus Müller) durchgeführt werden. Mehr Information unter: www.gemeinde-goellheim.de.