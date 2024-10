Beim Herbstkonzert des Gesang- und Musikrings (GMR) Eisenberg wartete das Publikum vor allem auf den Rock-Pop-Chor. Wie viele Sänger der schon hat und mit was für einem Programm er auftrat.

Der Gesang- und Musikring (GMR) Eisenberg hat eine neue Gesangsgruppe ins Leben gerufen: den Rock-Pop-Chor. In ihm sind aktuell 34 Mitglieder aktiv, er bekommt aber laut seinem Leiter Werner Katzenbach „fast in jeder Probe neue Leute dazu, die mit uns singen wollen“. Volker Müller, der seit mehr als 20 Jahren Vorsitzender des GMR ist, erläuterte: „Nachdem sich unser Frauenchor im vergangenen Jahr aufgrund von Mitgliederschwund aufgelöst hatte, gründeten wir einen gemischten Chor.“

Dieser Rock-Pop-Chor soll ein breiteres Publikum ansprechen und vor allem wieder mehr Mitglieder anziehen. „Unser Repertoire umfasst neben Gospel auch Stücke aus Rock und Pop sowie Schlager“, erklärte Müller, der auch als Sänger aktiv dabei ist. Untermalt wird der Gesang mit Schlagzeugrhythmen und Gitarrenklängen. „Die Begleitmusik wird vom Band eingespielt, ich habe sie teilweise selbst produziert“, sagte Katzenbach, der mit seiner neuen Gesangsgruppe beim Herbstkonzert am Samstag erstmals auf der Bühne stand.

Eine Reise über das Meer als Auftakt

Das Konzert begann mit dem Auftritt des Männerchors unter der Leitung von Marina Ciepieniak, die am E-Piano begleitete. Bei einer Reise über das Meer mit Seemannsliedern wie „Sieben Meere musst du fahren“ von Ed Swillms und Helmut Richter, „Blaue Jungs“ von Erwin Halletz, „Die Antwort weiß nur der Wind“ von Santiano und einem gelungenen Seemann-Medley schafften es die Herren spielend, das Publikum mitzureißen. Nach wenigen Minuten herrschte beste Stimmung. Es wurde mitgeklatscht, geschunkelt und bei „Marmor, Stein und Eisen bricht“ trällerte der ganze Saal begeistert mit. „Das sind unsere Lieder – unsere Zeit“, hörte man die Eisenberger Beigeordnete Sissi Lattauer (SPD) lachend sagen, die auch kräftig mitsang.

Im Anschluss begrüßte die Singgemeinschaft Hertlingshausen-Wattenheim, ebenfalls unter der Leitung von Ciepieniak, die Gäste mit „Hello Again“ von Howard Carpendale. Es folgten Lieder wie „Gut wieder hier zu sein“ von Hannes Wader und – sehr gefühlvoll gesungen – „Butterfly“ von Danyel Gerard. Doch jeder im Publikum wartete gespannt auf den Auftritt des neuen Rock-Pop-Chors. Dieser fing dann an mit einem eigenen Gospel-Medley, gefolgt vom Klassiker „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens, bei dem auch kräftig mitgesungen wurde. Bei dem Pop-Klassiker „Lady in Black“, der von Ken Hensley, dem Keyboarder von Uriah Heep, geschrieben worden ist, übernahm Freddy Pätzold das Solo. Der Chor stimmte lediglich für den viertaktigen Refrain ein, der ohne Worte auskommt.

Mit „Rot sind die Rosen“ von Michael Frank und Jordan Michel verabschiedeten sich die Chöre in eine kurze Pause, um danach noch einmal loszulegen. Nach mehr als zwei Stunden guter Unterhaltung mit abwechslungsreicher, flotter Musik war das Publikum begeistert und forderte eine Zugabe, die gerne erfüllt wurde.

Der Gesang- und Musikring

Der Gesang- und Musikring Eisenberg zählt aktuell 120 Mitglieder, davon 40 Aktive. Die jüngste Sängerin ist 14 Jahre alt, der älteste Mitte 80. „Wir wollen die Menschen motivieren, mit uns zu singen, denn bei uns wird vor allem Gemeinschaft gelebt. Wir machen auch Ausflüge, Freundschaften entstehen“, sagt GMR-Vorsitzender Volker Müller. Die nächsten Konzerte sind am 26. Oktober in der Turnhalle in Wattenheim, am 29. November auf dem Weihnachtsmarkt in Eisenberg und am 7. Dezember in der Evangelischen Kirche in Eisenberg. Proben: donnerstags, 19 Uhr, Thomas-Morus-Haus. Kontakt: Volker Müller, Telefon 0176 72584908.