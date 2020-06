Grundsätzlich klar war es bereits seit Wochen, nun ist es auch offiziell: 2020 wird es wegen der Corona-Pandemie in Rockenhausen kein Nordpfälzer Herbstfest geben – auch nicht in abgespeckter Form. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend in der Donnersberghalle einstimmig beschlossen. Wer will, kann aber dennoch am zweiten September-Wochenende wenigstens in kleinem Rahmen feiern.

Die Chancen auf eine Durchführung waren bereits im April rapide gesunken: Da hatten Bund und Länder vereinbart, dass Volks- oder Weinfeste sowie größere Konzerte und Sportveranstaltungen mit Zuschauern bis vorerst 31. August untersagt sind. Die Stadtspitze um Bürgermeister Michael Vettermann (FDP) hatte daher in der Beschlussvorlage für die Sitzung betont: „Eine Großveranstaltung wie das Herbstfest elf Tage nach Ende des bundesweiten Verbots auszurichten, ist derzeit nicht vorstellbar.“ Warnende Beispiele seien die Fasnachtsfeier im Kreis Heinsberg oder das Starkbierfest in Bayern zu Beginn des Jahres – Ausgangspunkte für zahlreiche Infektionen. Schon alleine die umfangreichen Schutzmaßnahmen – Abstandsgebot, Maskenpflicht, Personenbegrenzung im Festzelt – ließen ein Beibehalten des Termins unmöglich erscheinen. „Auch ein von den Verantwortlichen der Stadt diskutiertes Herbstfest in stark reduzierter Form ist keine Option“, heißt es in der Vorlage.

„Keine klare Rechtslage“

Vor gut einer Woche – da waren die Unterlagen bereits verschickt – folgte die nächste Änderung: Bund und Länder haben vereinbart, dass Großveranstaltungen in Deutschland bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Allerdings lässt die neue Verordnung die Tür auch einen Spalt breit für Ausnahmen offen: Das Verbot gilt für Events, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist. Die Länder behalten hier also einen Spielraum. Vettermann betonte daher, dass „wir im Augenblick keine eindeutige Rechtslage haben, ob wir absagen können oder ob wir absagen müssen. Das ist alles etwas wackelig im Moment.“

Unabhängig davon, ob ein Festhalten am Termin theoretisch noch möglich wäre, hätten sich die Fraktionsvorsitzenden in Gesprächen im Vorfeld der Sitzung schon klar dagegen ausgesprochen. Zumal die für die Bewirtung zuständigen Feuerwehr und Basketballer eindeutig signalisiert hätten, dass sie unter diesen Umständen ein Betrieb im Festzelt „für nicht mach- und stemmbar halten“, wie Vettermann mitteilte. Er stellte beispielsweise die Frage, „wie das in der Küche gehen soll mit Maske, Abstand und Risikopatienten, die dort normalerweise mitarbeiten“.

Gleichwohl betonte er, dass eine Absage letzten Ende Sache des Rates sei. Barbara Dietz (CDU) sagte, sie wolle in einer Woche mit dem Fleischskandal bei Tönnies hier, steigenden Fallzahlen da keine Diskussion führen, ob das Herbstfest rein rechtlich vielleicht doch stattfinden könnte. „Jeder von uns freut sich, dass er sich wieder freier bewegen kann.“ Und wie sehr man – inklusive sie selbst – das Herbstfest auch genieße: „Nächstes Jahr möchte ich lieber wieder richtig feiern als Ende September zu hören, dass wir der Corona-Hotspot in der Pfalz sind, weil wir meinten, das Zelt öffnen zu müssen.“ Abgesehen von Fragen wie: „Wer darf rein, wer muss draußen bleiben?“ Wer mit gesundem Menschenverstand herangehe, könne nur zum Ergebnis kommen: „Schade, aber es gibt auch ein 2021 – hoffentlich dann mit besseren Vorzeichen.“

Band kommt auch 2021

Vettermann ergänzte, dass haftungsrechtliche Fragen geklärt wurden: Mit der ursprünglich für September engagierten Band „Allgäu-Power“ sei ein Umbuchungsvertrag geschlossen worden. Dieser beinhalte „die feste Zusage, dass sie 2021 am Herbstfest spielen“. Für diese Bereitschaft erhalten die Musiker dieses Jahr die Hälfte der Gesamtsumme plus eine Gebühr für den terminlichen Wechsel von 800 Euro. „Das sind sehr günstige Konditionen. Ich gehe davon aus, dass sie nach Corona wieder zu deutlich höheren Preisen an den Start gehen“, so der Stadtchef, der die Verhandlungen als „sehr kooperativ“ bezeichnete.

Immerhin einen Trost hatte der Stadtchef für alle Freunde des größten Nordpfälzer Festes dann doch parat: „Um das für uns wichtige Thema Wein auch im Jahr 2020 aufzugreifen, überlegen die Verantwortlichen, gemeinsam mit den Winzern eine virtuelle Weinprobe anzubieten.“ Diese soll aber nicht wie die „richtige“ Verkostung am Freitag, sondern zur besten „Feier-Zeit“ am Samstagabend stattfinden. Ein klein wenig Herbstfest-Atmosphäre könnte im September also doch aufkommen – auch wenn’s nur auf der Couch ist ...