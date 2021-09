Auch wenn das normalerweise am Wochenende stattfindende Nordpfälzer Herbstfest bis auf wenige Programmpunkte erneut der Pandemie zum Opfer fällt: Der Förderverein Herbstfestfreunde, der seit 2013 der Stadt Rockenhausen bei der Ausrichtung finanziell unter die Arme greift, verkauft dennoch seine traditionellen Ansteckbuttons. Die aktuelle Plakette ziert das von Charlotte Becker aus Rockenhausen entworfene Motiv – dieses war von den Besuchern der Herbstfest-Weinprobe 2019 zum Sieger eines Malwettbewerbs gekürt worden.

Die Buttons gibt es für drei Euro im Eiscafé Garden, in der Bäckerei Münzel und bei der VG-Verwaltung Nordpfälzer Land. Ferner ist der Verein am Freitag auf dem Wochenmarkt vertreten. Der Kauf dient gleich doppelt einem guten Zweck: Pro Anstecker geht ein Euro an die Hochwasserhilfe für die Flutopfer an der Ahr – 1000 Euro legen die Herbstfestfreunde aus eigener Kasse drauf.