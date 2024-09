Während der 75. Auflage des Nordpfälzer Herbstfests sind die Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land und ihre Einrichtungen nur eingeschränkt erreichbar. So bleibt am Herbstfestsamstag, 7. September, das Bürgerbüro geschlossen. Am Montag, 9. September, sind die Verwaltungen an beiden Standorten sowie die Werke und die Einrichtungen (Kitas und Nachmittagsbetreuungen) der Verbandsgemeinde jeweils nur bis 12 Uhr geöffnet. Das Natur-Erlebnisbad schließt an diesem Tag bereits um 11.30 Uhr.