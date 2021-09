Die Arbeitslosigkeit ist im September zurückgegangen im Donnersbergkreis. 2113 Menschen waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 92 weniger als im August und 297 weniger als im September des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit nach weiteren Angaben der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens von 5,3 Prozent im August auf nun 5,1 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,7 Prozentpunkte zurückgegangen. „Der Herbst belebt den Arbeitsmarkt. Es mussten sich auf der einen Seite weniger Menschen arbeitslos melden. Auf der anderen Seite haben mehr Arbeitsuchende eine neue Anstellung gefunden. Daneben starten in diesen Wochen viele Jugendliche in eine Ausbildung und damit ins Berufsleben“, so Martina Sarter, die stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, in ihrer Bewertung des Arbeitsmarktgeschehens. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis 109 zu besetzende Stellen gemeldet sechs weniger als im August.