Der Ehrenbürger und frühere Ortsbürgermeister von Breunigweiler, Helmut Burgdörfer, ist kürzlich verstorben, wenige Tage vor seinem 75. Geburtstag. Der in seinem Heimatort verwurzelte Landwirt hat Breunigweiler in den vergangenen Jahrzehnten mitgeprägt und der Gemeinde zu neuem Schwung verholfen. Helmut Burgdörfer hatte stets ein offenes Ohr für seine Mitmenschen – ob als Kommunalpolitiker, Landwirt oder Vereinsmitglied. Seine Meinung war gefragt, denn sie war fundiert und sachlich erläutert.

1979 zog Burgdörfer in den Ortsgemeinderat ein, 1984 wurde er zum Ortsbeigeordneten gewählt. Anschließend lenkte er 15 Jahre lang die Geschicke von Breunigweiler als Ortsbürgermeister. „Er hat viel bewirkt und geschaffen. Beispielsweise den Ausbau der Schulstraße und die Renovierung der Gemeindehalle“, sagt der heutige Ortsbürgermeister Marcel Form. Für seine Verdienste um Breunigweiler wurde Burgdörfer, der zudem zehn Jahre lang Mitglied im Verbandsgemeinderat war, 2020 zum Ehrenbürger ernannt. 25 Jahre lang war er bei der freiwilligen Feuerwehr, 15 Jahre lang als Wehrführer. Zehn Jahre lang gehörte der Breunigweilerer dem Vorstand des Kultur- und Sportvereins an, zeitweise als Abteilungsleiter für den Chorgesang. 30 Jahre lang war er Presbyter, die überwiegende Zeit als Vorsitzender dieses Gremiums. „Wenn wir in unserer schönen Kirche sitzen, werden wir uns gerne an sein Schaffen erinnern. Er war maßgeblich am Innenausbau und der Renovierung des Gotteshauses beteiligt“, betont der heutige Ortsbürgermeister.