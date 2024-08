Bei der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes Bad Kreuznach trainieren Zwei- und Vierbeiner für den Ernstfall. In einer besonderen Suchübung am Sonntag boten sich neue Herausforderungen für die Suchhunde, denn die Staffel trainierte auf dem Gelände der Zoar-Werkstätten in Rockenhausen.

Dass Bailey aufgeregt ist, merkt man sofort. Die Hündin wedelt begeistert mit dem Schwanz. Endlich ist es soweit: Frauchen Natalia Wasikowska hält ihr eine Plastiktüte mit der Armbanduhr