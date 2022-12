Zum zweiten Mal binnen weniger Stunden wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land erneut bei einem Brand gefordert: In den Morgenstunden des Heiligen Abend fiel in der Alsenzer Hauptstraße ein privates Holzkraft-Heizwerk den Flammen zum Opfer. Wie Torsten Schlemmer, Feuerwehr-Pressesprecher der Verbandsgemeinde Nordpfälzer-Land, mitteilt, stand das Gebäude nebst dem Holzlager beim Eintreffen der Wehren gegen 5.30 Uhr bereits in Vollbrand.

Laut Schlemmer loderten die Flammen einige Meter hoch hinter einer angrenzenden Scheune hervor. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen auf das direkt angrenzende Wohnhaus, auf Nebengebäude und auf ein benachbartes ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen zu verhindern. Nach einer Stunde war der Band größtenteils unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch einige Zeit an. Dabei kam ein Radlader unterstützend zum Einsatz.

Das Heizkraftwerk versorgt drei Mietbungalows mit Wärme. Der Vermieter stellt die Beheizung nun ersatzweise mit Elektroheizern sicher. Im Einsatz waren insgesamt fünf Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften. Unterstützt wurden sie vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes und der Polizei.