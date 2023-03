Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Alter von 94 Jahren ist der Eisenberger Altbürgermeister Heinrich Rauschkolb (SPD) am Freitag in seiner Wahlheimat Bad Kissingen gestorben. Er war als Nachfolger von Josef Diehl von 1964 bis 1982 hauptamtlicher Stadtbürgermeister und nach Bildung der Verbandsgemeinde in Personalunion von 1972 bis 1982 auch deren Bürgermeister.

Der Auf- und Ausbau Eisenbergs lag Heinrich Rauschkolb stets am Herzen. In seine Amtszeit fallen unter anderem die Eröffnung des Waldschwimmbads, die bauliche Erweiterung der Realschule, die damals