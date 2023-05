Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TV Kirchheimbolanden hat sich so sehr einen erfolgreichen Abschluss gewünscht, doch der Klub beendet die Oberliga-Saison 2021/2022 ohne einen einzigen Heimsieg und damit auf dem letzten Platz. Der Absteiger unterlag auch am Samstagabend dem TVG Baskets Trier mit 73:86 (41:47).

Die Zuschauer blieben den Korbjägern aus der Kleinen Residenz trotz dieser so frustrierenden Saison treu – und kamen auch am Samstag wieder in die Sporthalle der Regionalen Schule. „Es war