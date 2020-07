Eine der größten und wohl auch schönsten heimischen Orchideen ist das Purpur-Knabenkraut. In unserer Region haben Nabu-Pflanzenkundler diese Schönheit vor allem in ehemaligen Weinbergen im Alsenz- und Moscheltal gesichtet. Wegen ihres seltenen Vorkommens steht sie in der Roten Liste unter den gefährdeten Arten.

Ihre Schutzwürdigkeit verdeutlicht die Wahl zur „Orchidee des Jahres 2013“. Das Purpur-Knabenkraut ist eine wärmeliebende und frostempfindliche Halbschattenpflanze, der besonders oft die Eisheiligen zusetzen. Es wächst auf Kalkmagerrasen und meist kalkreichen Böden. Kein Wunder also, dass sie besonders häufig in früheren Wingerten zwischen Alsenz und Rockenhausen sowie rund um Obermoschel anzutreffen ist.

Aus einer Blattrosette mit langen breiten Blättern erhebt sich ein bis zu 90 Zentimeter hoher Stängel. Er trägt eine breite, hohe Blütenähre, die aus 20 bis 80 Einzelblüten besteht. Die leuchten weißlichrosa bis dunkelpurpurn. Der farbliche Kontrast verleiht der stattlichen Pflanze einen Schimmer von geheimnisvoller Schönheit. Steht eine Gruppe dieser Orchideen dicht beieinander, werden sie zum wahren Blickfang. Auffallend an der Einzelblüte ist die untere dreilappige Lippe. Sie glänzt hell mit dunklen, warzenartigen Haarbüscheln. Der breite Mittellappen ermöglicht den Bienen und Fliegen eine bequeme Landung zur Bestäubung der Blüten. Später verbreitet der Wind die federleichten Samen.

Die Blüten duften stark nach Cumarin – der Duft, der auch Waldmeister und frischem Heu sein angenehm würziges Aroma verleiht. In größeren Mengen ist es allerdings giftig.