Der Heimatverein lädt zum Parkfest ins Kloster Hane am Samstag, 16. Juli und Sonntag, den 17. Juli ein. Los geht der Familienabend am Samstag um 18 Uhr mit „Gute Laune Musik“ , Ratespiel und Bingoverlosung.

Im Parkcafé gibt es Kuchen und in der Parkbar erfrischende Cocktails. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst, musikalisch vom Chor Voices umrahmt. Zum Mittagessen spielt der Musikverein Bolanden, zum Kaffee und Kuchen spielt der Musikverein Fidelio Dreisen. Weitere Rahmenprogramme sind ein großer Bücherbasar, eine Patchworkausstellung, Sonder-Weinverkauf. Für die Kinder ist eine Spielecke eingerichtet und der Jugendgottesdienst bietet einen Ritterparcour an, in dem die Kinder ihr Schwert und Schild, das sie selbst bemalt haben, in Einsatz bringen können. Für eine Spendenaktion des Kindergottesdienstes für einen Bauwagen werden Backmischungen, Karten und Deko verkauft.