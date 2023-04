Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Rabatten, Unterhaltungsprogramm und Präsenten haben am Samstag Kommunen sowie Gewerbetreibende und Vereine im Kreis Besucher in die Innenstädte gelockt. Nicht alle in Eisenberg haben davon profitiert.

Der Marktplatz Eisenbergs ist komplett voll, von Ferne ist Musik zu hören. Sie kommt von der Blaskapelle in der nördlichen Fußgängerzone. Drei Seniorinnen sitzen auf einer Bank und genießen