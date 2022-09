Am Samstag, 10. September, geht es im Donnersbergkreis weiter mit der zweiten Auflage der Aktion „Heimat shoppen“ – einer Initiative der Industrie- und Handelskammer Pfalz mit Unterstützung des Handelsverbandes Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz. Die Kreisverwaltung hat zusammen mit der Sparkasse den Gewerbe- und Verkehrsvereinen sowie den Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastronomen ein Aktionswochenende organisiert, das am Freitag begonnen hat. Auch am Samstag gibt es noch einige Angebote. In Eisenberg ist ein reges Treiben rund um den Wochenmarktplatz und in der oberen Fußgängerzone vorgesehen. In Winnweiler verspricht die Werbegemeinschaft die „kleinste Fußgängerzone Deutschlands“ mit vielen Aktionen, und in Albisheim gibt es Aktionen bei „Zellers – Die Weinlounge“ inklusive Besuch der Zellertaler Weinhoheiten. Ein „Azubi-Talk“ ist für Samstag, 11 Uhr, auf dem Wochenmarktplatz in Eisenberg geplant: Auszubildende aus verschiedenen Branchen werden den Zuhörern einen Einblick in ihre Ausbildung geben und ihren Betrieb vorstellen. Am Tag darauf wird es in Rockenhausen im Rahmen des Herbstfestes eine verkaufsoffenen Sonntag geben. Weitere Infos: www.heimatshoppen.donnersberg.de.