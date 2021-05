2019 hat der Fotograf Jörg Heieck an einer Künstlerresidenz auf der Insel Krk Kroatien teilgenommen. Bei langen Spaziergängen mit seiner Kamera in der Hand entdeckte er die beeindruckende Mondlandschaft des südlichen Teils der Insel und wählte sie als Hauptthema der in der Cyanotypie hergestellten Fotoserie „Plavo“ („Blau“), die demnächst im Museum Pachen in Rockenhausen, der deutschen Partnerstadt von Krk, zu sehen sein wird.

Jörg Heieck, der auch promovierter Physiker ist, versucht laut der Ankündigung der Stadt Rockenhausen zu dieser Ausstellung, in der wissenschaftlichen Sichtweise die Welt um sich herum zu verstehen und zu erkennen, indem er sie auf Gleichungen reduziert. Ähnliche Forschungs- und Denkprozesse überträgt er auch in die Fotografie. Die Verwendung der Cyanotypie, eines alten fotografischen Druckverfahrens mit blauen Farbtönen, wird hier zum Mittel der Abstraktion, eine Art „visuelle Destillation“ der Landschaft, die Einzelheiten auslöscht und geologische Formen auf wesentliche Umrisse reduziert.

Luftigkeit und Fluidität

Die für die Cyanotypie charakteristischen tiefen Blautöne vermitteln den Werken laut dieser Beschreibung „eine besondere Note von Luftigkeit und Fluidität, so dass die Fotografien durch eine einzigartige malerische Qualität gekennzeichnet sind. Auf den ersten Blick wirken sie fast wie ein mit dem Pinsel erstelltes samtiges Aquarell.“

Eine Ausstellung Jörg Heiecks mit Motiven Pfälzer Landschaften fand bereits 2017 in Rockenhausen und der kroatischen Partnergemeinde statt.

Am Sonntag, 13. Juni, um 11 Uhr, ist nun die Vernissage zur Ausstellung „Plavo“ im Museum Pachen in Rockenhausen vorgesehen. Je nach dann aktuellen Inzidenzwerten findet die Eröffnung eventuell auch im Freien, im Innenhof des Museums, statt. Stefan Engel, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler (apk) wird die Laudatio in Form eines Zwiegesprächs mit Jörg Heieck halten. Aktuelle Infos werden rechtzeitig auf der Homepage der Stadt Rockenhausen: www.rockenhausen.de veröffentlicht.

Die Ausstellung ist danach bis 18. Juli im Museum Pachen in der Speyerstraße 3 zu sehen. Vom 27. August bis 18. September wird im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Rockenhausen und Krk eine Ausstellung in der Galerie Decumanus in Krk zu sehen sein. Dort ist zudem ein Workshop zum Thema Cyanotypie geplant. Begleitend zur Ausstellung wird ein dreisprachiger Katalog herausgebracht, in dem auf kunstvolle Art und Weise die 24 Cyanotypien im Offsetdruck dargestellt werden. Der Katalog ist limitiert auf 200 Exemplare.

Physiker und Fotograph

Jörg Heieck, der 1964 in Münster geboren wurde und aufgewachsen ist in Otterbach, studierte in Frankfurt am Main sowie in Schottland und den Vereinigten Staaten. Als Physiker war er mehrere Jahre für Agfa und die Europäische Kommission tätig. In Kaiserslautern lehrt Heieck Physik und Fotographie. Er ist berufenes Mitglied der „Deutschen Gesellschaft für Photographie“ (DGPh). Heiecks Arbeiten werden im In- und Ausland ausgestellt und befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen. Er hat mehr als zwanzig Bücher publiziert.

Kurz-Info

Plavo. Cyanotypien von Jörg Heieck. Ausstellung im Museum Pachen in Rockenhausen von 13. Juni bis 18. Juli. Vernissage am 13. Juni, 11 Uhr. Am morgigen Freitag, 18.45 Uhr, kommt Jörg Heiecks Fotoarbeit in einem Beitrag der Serie „Amerikanisches Rheinland-Pfalz“ in der „Landesschau“ des SWR-Fernsehens vor.