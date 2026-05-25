Besonders am Vormittag strömen am Pfingstsonntag zahlreiche Menschen nach Finkenbach-Gersweiler. Neben Schatten und Kaltgetränken sind auch die vielen Programmpunkte beliebt.

Dass die „Erlebnisreise Moscheltal“ auf den bislang heißesten Tag des Jahres fiel, machte sich vor allem daran bemerkbar, dass sich der ganz große Andrang auf den Vormittag verteilte. Die Besucherzahlen seien auch „trotz der großen Hitze“ sehr zufriedenstellend gewesen, äußerten sich die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, wie auch Eva Schlemmer, Ortsbürgermeisterin der Gastgebergemeinde Finkenbach-Gersweiler. „Als Ortsgemeinde und auch aus Sicht der ausrichtenden Vereine sind wir sehr zufrieden“, sagte Schlemmer am Montag.

Besonders die Verpflegungsstände seien angesichts der hohen Temperaturen gefragt gewesen. Entsprechend hatten die Vereine und Ausrichter alle Hände voll zu tun, für genügend Getränke und Speisen zu sorgen. Auch zum Freiluftgottesdienst kamen viele Leute. „Das Zelt war voll“, heißt es von der VG. Das Programm wurde durch Schlemmer und VG-Bürgermeister Michael Cullmann eröffnet. Auf der Bühne zeigten sich unter anderem der Musikverein Odenbach und das Duo „Lightning“ aus Callbach. Die „Lollipops“ aus Niedermoschel präsentierten im Schatten der großen Linde einen kleinen Hexentanz – und der Kinderchor der Jungen Kantorei Rockenhausen animierte mit seinen Liedern die Gäste.

Beliebt war unter den Besuchern auch der schattige Innenhof, in dem neben einer Abkühlung auch Kaffee und Kuchen warteten. Zusätzliche Hitze schreckte die Gäste aber keineswegs ab. Entsprechend viele schauten in der Schmiede vorbei, wo das alte Handwerk der Schmiedekunst gezeigt wurde. In Finkenbach-Gersweiler drehte sich auch ein Spinnrad, an der Drechslerbank wurde gearbeitet. Es warteten eine Fotoausstellung, ein historisches Feuerwehrauto und diverse Attraktionen für die Kinder auf Besucher.

Verbandsbürgermeister Michael Cullmann (links) und Ortsbürgermeisterin Eva Schlemmer eröfnnen die „Erlebnisreise Moscheltal“. Foto: Marco Roos/oho Die Fotoausstellung des Nordpfälzer Fotostammtisches. Foto: Peter Voll/oho Viele Aussteller boten ihre Waren an. Foto: Peter Voll/oho Die Vorführung der Schmiedekunst erfreute sich besonders großer Beliebtheit. Foto: Peter Voll/oho Die „Lollipops“ aus Niedermoschel zeigten ihren kleinen Hexentanz. Foto: Marco Roos/oho Schattige Plätze waren beliebt. Foto: Marco Roos/oho Der Musikverein aus Odenbach spielte auf. Foto: Marco Roos/oho Auch ein historisches Feuerwehrfahrzeug konnte begutachtet werden. Foto: Marco Roos/oho Der Freiluftgottesdienst am Vormittag war ebenfalls gut besucht. Foto: Marco Roos/oho Finkenbach-Gersweiler war zum zweiten Mal Gastgeber der „Erlebnisreise Moscheltal“. Foto: Marco Roos/oho Foto 1 von 10

Nicht zuletzt bot die „Erlebnisreise Moscheltal“ auch die Möglichkeit, sich bei den zahlreichen Ausstellern mit regionalen Produkten, Kunsthandwerk, Pflanzen und vielem mehr einzudecken. Die „Erlebnisreise“ dürfte also fortgesetzt werden. Bereits 2022 war sie in Finkenbach-Gersweiler zu Gast, vor zwei Jahren dann in Waldgrehweiler. Wo es 2026 weitergehen wird, ist noch offen.