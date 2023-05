Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So langsam verlangt sie doch ihren Tribut, die Fastenzeit. Sich auch nach einem Monat noch jeden Tag zu motivieren, fällt den meisten nicht mehr ganz so leicht. Wichtig scheint für alle, sich kleine Anreize zu setzen, ob mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen oder eine schöne heiße Tasse Kakao. Immerhin: Das Ende ist schon in Sicht. Noch zweieinhalb Wochen bis zum großen Fastenbrechen.

Isabel Fisch: Was auch immer ich vergangene Woche gesagt habe: Ich nehme es zurück. Ich dachte, die übrig verbliebenen Wochen werden ein Klacks, weil die Geschäfte wieder