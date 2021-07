In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines in der Ortsstraße in Dörrmoschel geparkten Mercedes Pickup. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 06361-917-0.