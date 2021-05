Die Zellertalschule in Harxheim verfügt über etwas, das nur wenige Schulen in der Region haben: einen Hausmeister, der direkt auf dem Schulgelände wohnt. Allerdings ist das Hausmeisterhaus jetzt etwas in die Jahre gekommen und muss saniert werden.

Gebaut wurde der kleine Hausmeister-Bungalow schon 1964, mit dem Bau der Schule, und natürlich gelegentlich modernisiert. Eine Grundsanierung blieb aber bisher aus. Da der langjährige Hausmeister vor kurzem in Ruhestand gegangen ist, will die Verbandsgemeinde Göllheim als Schulträgerin die Gelegenheit nutzen, bevor ein Nachfolger einzieht.

Deshalb hat der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung die Zimmer- und Dachdecker- sowie die Tischlerarbeiten vergeben. Das günstigste Angebot für die Zimmer- und Dachdeckerarbeiten, 18.480 Euro, gab die Firma Keller aus Lauterecken ab und bekam auch den Zuschlag. Die Tischlerarbeiten wird die Firma Kaufhold aus Dreisen zum Preis von 14.540 Euro erledigen.