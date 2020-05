In der Nacht auf Donnerstag wurde um 4.19 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Dannenfelser Straße in Kirchheimbolanden eingebrochen. Durch das Aufbiegen eines Metallriegels verschaffte sich der Täter nach Polizeiangaben Zugang in einen Kellerverschlag und entwendete dort verschiedene Gegenstände wie Haushaltswaren, Werkzeuge und Werkzeugzubehör. Der Täter wurde beim Verlassen des Tatortes von einem Zeugen beobachtet und ließ bei seiner anschließenden Flucht einen Teil der Beute wenige Meter vom Tatort entfernt zurück. Die Person ist nach der Zeugenaussage männlich, circa 1,85 Meter groß und war mit einer blauen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06352 911-100.