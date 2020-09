„Es ist uns weder in diesem noch im kommenden Jahr möglich, den Haushalt auszugleichen“, sagte Ortsbürgermeister Walter Bertram zum Haushalt von Lohnsfeld bei dessen Vorlage im Ortsgemeinderat. Zwar sehe es im kommenden Jahr etwas besser aus, aber rosige Zeiten seien nicht zu erwarten. Auch in der Prognose für die nachfolgenden Jahre geht das Gemeindeoberhaupt von einem jährlichen Fehlbetrag aus.

Erträgen, die mit 992.467 Euro kalkuliert sind, stehen im Ergebnishaushalt dieses Jahres Aufwendungen von 1,05 Millionen Euro gegenüber. Dies bedeutet, dass 57.017 Euro fehlen zur Finanzierung der Aufgaben der Gemeinde. Im kommenden Jahr wird mit Erträgen von 1,051 Millionen Euro bei Aufwendungen von 1,082 Millionen Euro gerechnet, was einen Jahresfehlbetrag von 30.956 Euro erwarten lässt.

Umlagenlast steigt

„Es sind die Umlagen, die uns jedes Jahr belasten und das verbleibende Geld in der Gemeindekasse für eigene Aufgaben stark reduzieren“, so Bertram weiter. An die Verbandsgemeinde Winnweiler fließen demnach in diesem Jahr 422.140 Euro, an den Donnersbergkreis 349.080 Euro. Gegenüber dem Vorjahr seien dies deutliche Anstiege: Bei der Verbandsgemeinde sind es 46.835 Euro mehr und beim Landkreis 44.360 Euro. Weitere gewichtige Ausgabenlasten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 81.918 Euro und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 39.070 Euro. Die Abschreibungen belasten den Haushalt mit 30.487 Euro.

Lohnsfeld verfügt in diesem Jahr über Anteile an der Einkommensteuer von 390.630 Euro, die Realsteuern – also Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer – spülen 337.000 Euro in die Kasse. An Schlüsselzuweisungen überweist das Land 61.402 Euro, und Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich werden mit 44.600 Euro beziffert.

„Die Finanzlage lässt keine großen Investitionen zu“, resümiert Bertram. Auch im Hinblick darauf, dass dadurch Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand entstehen. Veranschlagt sind die Kosten zum Endausbau der Straße im Neubaugebiet mit 33.500 Euro, die Anschaffung neuer Spielgeräte mit 10.000 Euro, und für einen Grunderwerb an der Kaiserstraße sind 6100 Euro veranschlagt. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt durch noch vorhandene liquide Mittel, so Bertram.

Viel Aufwand für Unterhaltungsarbeiten

Von dem wenigen verbleibenden Geld fließt jede Menge in die gemeindlichen Einrichtungen. „Um die Häuser und Grundstücke attraktiv zu halten, müssen wir ständig Unterhaltungsarbeiten finanzieren“, so Bertram. Die Straßenbeleuchtung verschlingt 13.416 Euro, der Bauhof mit Fuhrpark kostet 11.721 Euro, bei Bürgerhaus und Sportheim errechnet sich ein Defizit von 10.815 Euro, das Friedhofs- und Bestattungswesen hat einen Verlust von 10.559 Euro, und für die Gemeindestraßen müssen aus der Gemeindekasse 10.338 Euro aufgewendet werden, wie das Zahlenwerk ausweist.