Nach der Planung fehlen der Ortsgemeinde Börrstadt in diesem Jahr 71.268 Euro zu einem ausgeglichenen Haushalt. Das rühre daher, dass noch etliche Arbeiten aus dem letzten Jahr durchzuführen sind, hieß es. In den Folgejahren wird sich die finanzielle Situation der Kommune zwar verbessern, doch ein Haushaltsausgleich ist nicht in Sicht. Peter Stabel, der stellvertretende Finanz-Referatsleiter der VG Winnweiler, stellte das Zahlenwerk dem Gemeinderat vor, in dem auch ein Vorschlag aus der Bürgerschaft berücksichtigt wurde.

Den Erträgen von 988.188 Euro stehen Aufwendungen von 1,158 Millionen Euro gegenüber. Zu dem Ergebnis trägt der Rückgang der gemeindlichen Anteile an der Einkommensteuer bei, die nun angesetzten 417.474 Euro bedeuten gut zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Um 22.815 Euro auf jetzt 155.317 Euro erhöhen sich dagegen die Schlüsselzuweisungen vom Land. Weitere bedeutsame Erträge kommen aus den Realsteuern – Grund-, Gewerbe und Hundesteuer – mit 162.100 Euro. Belastend sind auch für Börrstadt die Umlagen. So fließen an die VG 417.810 Euro, an den Landkreis 345.500 Euro und an das Land über die Gewerbesteuerumlage 4800 Euro.

Wenig Mittel für kommunale Aufgaben

Mit dem verbleibenden Geld muss die Kommune ihre Aufgaben erfüllen, so Ortsbürgermeister Torsten Windecker. Dazu gehören beispielsweise Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen mit 60.428 Euro, worin die Kosten für die Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Theresienhof“ mit 4600 Euro enthalten sind. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf 74.537 Euro, die Abschreibungen auf 31.827 Euro.

Die Gemeindehalle hat alleine in diesem Jahr einen Finanzierungsbedarf von 38.254 Euro, was den Haushalt stark belastet. Fehlbeträge sind auch zu verkraften unter anderem beim Bauhof mit Fuhrpark mit 21.243 Euro, den öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen mit 16.559 Euro, bei der Straßenbeleuchtung mit 13.197 Euro, beim Friedhofswesen mit 10.940 Euro.

Investitionen halten sich in Grenzen

Die Investitionen halten sich aufgrund der finanziellen Lage in Grenzen. Veranschlagt sind die Erschließungskosten für das Industriegebiet „Theresienhof“ mit 233.000 Euro, der Grunderwerb und ein Teil der Ablösesumme für das Neubaugebiet „Im unteren Kirchtal“ mit 214.000 Euro und die Anschaffung von zwei Fahrgastunterständen mit 26.000 Euro. An Restkosten für den Neubau der Wagenhalle bei der Börrstadter Gartenbahn stehen 22.190 Euro zur Verfügung. Der Sportverein erhält für den Ausbau seiner Sportanlage eine Zuwendung von 6300 Euro. Dies macht eine Darlehensaufnahme von 31.500 Euro erforderlich, so dass die Verschuldung bis Ende des Jahres unter Berücksichtigung der Tilgungen auf 598.990 Euro steigt. An Liquiditätskrediten stehen 447.020 Euro zu Buche.

Zuvor befassten sich der Rat mit einem Antrag aus der Bevölkerung zum Zahlenwerk. Angeregt wurde die Ausweisung eines Betrages von 1000 Euro um eine Verkehrsberuhigung vor dem Zugang zur Freizeitanlage vorzunehmen. Aufzustellen sind Hinweisschilder auf spielende Kinder und anzubringen sind Temposchwellen, so der Antragsteller. Der Ortsbürgermeister informierte, dass es sich dabei um eine nicht gewidmete Straße handelt, also lediglich um einen Feldweg. Darüber hinaus lägen der Kommune keine Informationen über gefahrene Geschwindigkeiten und das Verkehrsaufkommen vor. Bei einer Enthaltung stellte das Gremium den beantragten Betrag in den Haushalt ein.