Die Moscheltalgemeinde befindet sich nach dem Entwurf des Doppelhaushalts 2023/2024 auf dem Weg der finanziellen Gesundung. Einmal mehr sorgen die auf Gemeindegemarkung errichteten Windkraftanlagen für zusätzliche Einnahmen. Zum anderen konnten lange angebotene Bauplätze mittlerweile verkauft werden. Das sorgt für eine deutliche Entspannung der Haushaltslage. Der Erfolgsplan für 2023 weist ein Plus von 30.298 Euro aus, 2024 sind es 27.169 Euro.

Positiv ist der Liquiditätsbestand zum Jahresende 2022 mit 22.007 Euro, die Investitionskredite betragen 458.229 Euro. Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1591 Euro, was noch über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liegt. Die höchsten Einnahmen sind die Einkommenssteueranteile mit rund 149.000 Euro, bei den Ausgaben dominieren die Umlagen an den Landkreis mit 170.000 Euro und an die Verbandsgemeinde mit 186.000 Euro sowie Ausgaben für den Kindergarten.