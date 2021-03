Trotz der geplanten großen Baumaßnahme am Dorfgemeinschaftshaus – die Kosten betragen voraussichtlich über eine Million Euro – steht die Ortsgemeinde Gauersheim finanziell sehr gut da. Der Doppelhaushalt, den der Gemeinderat verabschiedet hat, weist sowohl für dieses als auch für kommendes Jahr einen Überschuss aus.

Erläutert hat die Planung Gottlieb Riemer von der Finanzabteilung der VG-Verwaltung Kirchheimbolanden. Demnach ist für 2021 ein Plus von 35.035 Euro veranschlagt, 2022 sollen die Erträge die Aufwendungen sogar um 66.455 Euro übersteigen. Im Finanzhaushalt ist dieses Jahr ein Betrag von 995.720 Euro aufzubringen, während im nächsten Jahr voraussichtlich ein Finanzierungsüberschuss von 426.130 Euro vorhanden ist. Wegen der genannten Baumaßnahme sind für 2021 Investitionskredite in Höhe von 961.000 Euro festgesetzt, 2022 ist diesbezüglich nichts vorgesehen.

Da die Gemeinde 2019 und 2020 keine Schulden gemacht hat, markiert die Kredithöhe auch den zu erwartenden Schuldenstand am Ende dieses Jahres. Im kommenden Jahr werden es dann voraussichtlich noch etwa 641.240 Euro sein – Tendenz fallend. Grund zur Freude gibt auch die Entwicklung des Eigenkapitals: Es wird am Jahresende voraussichtlich bei 2,4 Millionen Euro und Ende 2022 bei 2,47 Millionen Euro liegen.

Umbau Dorfgemeinschaftshaus: eine Million Euro Kosten

Investitionsschwerpunkt ist in diesem Jahr die Baumaßnahme am Dorfgemeinschaftshaus; veranschlagt sind Kosten von 1,06 Millionen Euro. Das Land hat bereits einen Zuschuss über 530.000 Euro genehmigt, also knapp über 50 Prozent. Arbeiten stehen fast ausschließlich im Innenbereich an: Umbauarbeiten, die energetische Sanierung und ein behindertengerechter Zugang auch zu den oberen Räumen sind die wichtigsten Maßnahmen.

Zur finanziellen Situation der Gemeinde sagte Riemer: „Manche Kommune in der VG könnte sich an Gauersheim ein Beispiel nehmen.“