Dem Sport- und Freizeitzentrum Marnheim droht das Aus. Die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung hat dem Haushalt 2022 die Genehmigung versagt, weil der Gemeinderat die Grund- und Gewerbesteuersätze nicht angehoben hat. Damit liegen die Renovierungsarbeiten am Freizeitzentrum auf Eis.

Eigentlich ging Ortsbürgermeister Tim Mühlbach davon aus, dass die jüngste Gemeinderatssitzung zügig ablaufen würde. Doch ein kurz zuvor eingegangenes Schreiben der Kommunalaufsicht zerschlug diese Aussicht. Nach der Kontrolle des vom Rat verabschiedeten Entwurfs für den Doppelhaushalt 2021 und 2022 hatte die Aufsichtsbehörde den Haushalt für 2021 trotz Defizits zwar gebilligt, den Plan für das Folgejahr jedoch abgelehnt und damit die Ortsgemeinde in ihren notwendigsten Maßnahmen bei der Sanierung des Freizeitzentrums ausgebremst.

Nachdem das in die Jahre gekommene Freizeitzentrum Zug um Zug renoviert und modernisiert, auch dank Landesmitteln das Dach und die Halle wieder für den Sport und für Veranstaltungen hergerichtet worden waren, stellten sich in der letzten Sanierungsphase weitere Probleme mit den alten Wasserleitungen ein, wie Mühlbach erläuterte. „In den Umkleiden und im Saunabereich sind wir seit Jahren dabei, die alten Leitungen zu flicken. Doch das ist jetzt nicht mehr möglich, wir müssen dringend neue einziehen.“

Leitungen allein im vergangen Jahr viermal geflickt

Laut Mühlbach musste die marode Wasserleitung allein 2020 viermal geflickt werden, außerdem seien immer wieder Legionellen festgestellt worden. „Wir mussten handeln und haben die Leitungssanierung in den Haushalt 2022 aufgenommen. Doch das ist nicht mehr machbar, da der Haushalt abgelehnt wurde.“

Als Grund für die Ablehnung hat die Kommunalaufsicht einen Beschluss des Gemeinderates in seiner März-Sitzung aufgeführt. Der Rat hatte die Realsteuer-Hebesätze nicht wie gefordert auf Bundesniveau angehoben. Die Anhebung der Steuersätze war in Marnheim als Gängelung der Kommune gewertet worden. Trotz der erheblichen Belastung der Bürger würden höhere Grund- und Gewerbesteuersätze die Gemeinde selbst noch lange nicht finanziell besser stellen.

„Selbst wenn wir die Hebesätze wie vorgeschlagen angepasst hätten, wäre das Loch in unserer Kasse nicht kleiner geworden. Das Anheben sieht der Rat als einen Zwang an, den das Land auf die Kommunen ausübt, ohne ihnen Unterstützung für wirklich notwendige Maßnahmen zu leisten“, erläutert Mühlbach die Ratsbeschlüsse. „Das Land hat einen nahezu ausgeglichenen Haushalt, doch an die Kommunen wird nichts weitergegeben. Jetzt sind wir ab 2022 nicht mehr in der Lage, selbst die notwendigsten Schritte zu unternehmen.“

Bei Straßensanierung droht schon neuer Ärger

Rat und Ortsbürgermeister können nicht verstehen, dass die Leitungssanierung des Sport- und Freizeitzentrums nun auf Eis liegen wird. „Selbst wenn wir die Hebesätze erhöhen, reicht es noch lange nicht aus, um die Gemeinde auf eine akzeptable Basis zu stellen. Aber für uns heißt das dann: Ohne die Sanierung der Leitungen müssen wir den Betrieb im Freizeitzentrum einstellen.“ Gerade jetzt, da in den nächsten Monaten eine mögliche Normalisierung des Sportbetriebs näher rückt, ist diese Aussicht für die Gemeinde-Verantwortlichen ein Schock.

„Einstimmig ist der Interimshaushalt für das Jahr 2021 verabschiedet worden, aber das Verrückte geht ja weiter“, sagt Mühlbach. Wenn die Kirchheimer Straße saniert wird, möchte die Gemeinde auch ein Leerrohr für Glasfaserkabel mit einziehen lassen. Denn es sei den Bürgern nicht zu vermitteln, in zwei bis drei Jahren eine neu gemachte Straße aufzureißen, nur weil auch für diese vorbereitende Maßnahme in der aktuellen Bauphase kein Geld übrig ist, entrüstet sich der Bürgermeister.