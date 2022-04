Im alten Göllheimer Ortskern soll Raum für einen weiteren Parkplatz geschaffen werden. Die Ortsgemeinde will dafür zwei alte Häuser abreißen lassen. Bei den Kosten für den Abriss hat die Gemeinde gepokert – und dadurch ordentlich Geld gespart.

Die Ortsgemeinde Göllheim will mehr Wohnraum im alten Ortskern schaffen. Da aber für mehr Wohnungen auch mehr Parkplätze vorgehalten werden müssen, sollen jetzt zwei alte Gebäude, die der Gemeinde gehören, abgerissen werden. An ihrer Stelle soll ein Parkplatz angelegt werden. Bei den Gebäuden handelt es sich um die Anwesen Bauchgasse 7 und Judengasse 6, die beide an einen bereits vorhandenen Hof grenzen.

Abriss schon im vergangenen Jahr Thema

Der Abriss war bereits im Oktober 2021 Thema im Gemeinderat, damals wurde aber beschlossen, mit dem Abriss noch zu warten, weil den Ratsmitgliedern die Kosten zu hoch erschienen. „Der günstigste Bieter wollte dafür 148.750 Euro haben. Das erschien uns zu teuer“, sagte Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller im Nachgang zur jüngsten Sitzung. „Wir beschlossen damals, den Markt erst einmal zu beobachten. Vielleicht würde er sich ja wieder beruhigen“, so Hartmüller.

Das Pokern hat sich gelohnt – in der jüngsten Ratssitzung lag ein Angebot über 110.789 Euro auf dem Tisch. Er kam von der Firma Recycling-Zentrum Grünstadt, die den Auftrag schließlich auch erhielt. Insgesamt waren 13 Firmen aufgefordert worden, für den Abriss zu bieten. Der teuerste Bieter wollte dafür 237.554 Euro haben.