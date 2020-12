Mit vielen bunten Gemälden an den Wänden im Untergeschoss wurden die Bewohnerinnen und Bewohner im Haus Zellertal in Albisheim zu Beginn der Weihnachtszeit überrascht. Möglich gemacht hat dies die Albisheimer Kulturwerkstatt.

Nachdem die Kunstausstellungen in diesem Jahr ausfallen und die Wände im Untergeschoss kahl bleiben mussten, hatte Uli Pohl, die Leiterin der Kulturwerkstatt, die Idee, trotz Kontaktbeschränkungen Kunst in die Räume zu bringen. Silke Strack, Leiterin des Seniorenheimes, war sofort begeistert von dem Vorschlag. Auch sie sieht, wie wichtig für die Bewohner und wenigen Besucher die Ausschmückung der Wände durch Kunst sein kann, da sie Farbe und Abwechslung in das momentan von Corona bestimmte Leben bringt.

Die Künstlerin Ariane Terboven war ihrerseits von dem Gedanken angetan. Sie aktivierte vier Malerinnen aus ihren Malkursen, die ihre Arbeiten zur Verfügung stellten. Hilde Wagner-Schönborn, Anika Strock, Madlen Flörsch und Lena Zintel – von ihr stammt das Motiv mit dem Pferd – präsentieren gemeinsam mit Ariane Terboven Bilder in verschiedenen Techniken wie Acryl, Öl oder Aquarell und mit unterschiedlichen Themen. Blumen und Tiere, Landschaften und geheimnisvolle Katzen werden abstrakt oder gegenständlich, meist in bunten Farben, dargestellt. Ein Fest für das Auge bietet sich dank der Unterstützung der Leitung vom Haus Zellertal.

Ein Lob hat auch der Mitarbeiter Ralf Huber verdient. Er hat es ermöglicht, dass die Bilder komplett ohne persönlichen Kontakt in das Heim kamen und hat diese dann im Erdgeschoss aufgehängt. Auch ohne Vernissage können sich nun alle im Haus Zellertal bis ins nächste Jahr hinein an den Gemälden erfreuen.