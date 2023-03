Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kita „Haus für Kinder“ in Steinborn hat eine neue Leiterin. Nach 25 Jahren an der Spitze der Einrichtung hat Judith Schattner-Noe am Freitag den Staffelstab an Sandra Brügging übergeben. Über Gefühle und Herausforderungen sprachen sie mit Anja Benndorf.

Frau Schattner-Noe, mit welchen Gefühlen nehmen Sie heute Abschied?

Mit dem berühmten weinenden und lachenden Auge. Wenn die Zeit gut war, so wie hier, dann