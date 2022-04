Mit der Veranstaltungsreihe „Soziales und Gesundheit“ wird das Haus der Diakonie Donnersberg vom 4. Mai bis 20. Juli jeweils mittwochs in Winnweiler Informations- und Begegnungsangebote im öffentlichen Raum machen.

Wie das Haus der Diakonie mitteilt, werden wöchentlich wechselnde Themen in Kooperation mit Beratungsdiensten und lokalen Bündnissen auf dem Vorplatz des Festhauses an Präsentations- und Informationsständen vorgestellt. Die Bevölkerung ist eingeladen, ohne Terminvereinbarung zur jeweils angegebenen Uhrzeit vorbeizukommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen besteht die Möglichkeit, in den Gemeindesaal im Untergeschoss des Festhauses auszuweichen. Bei Erkrankung erfolgt ein Aushang am Festhaus. Rückfragen sind im Haus der Diakonie unter der Rufnummer  06352 753257-0 möglich.

Los geht es am 4. Mai, 10 bis 12 Uhr, mit Informationen der Verbraucherzentrale Kaiserlautern rund um Energie und Energiekosten. Am 11. Mai, 14 bis 16 Uhr, stellt sich das Kreisjugendamt vor. Am 18. Mai, 14 bis 16 Uhr, informiert das Kreissozialamt über die Arbeit des Kreisseniorenrates. Dazu wird die Gemeindeschwester plus vor Ort sein. Außerdem präsentiert die Sozialstation Rockenhausen ihre Angebote der aufsuchenden Hilfe. Das „Netzwerk Frühe Hilfen Donnersbergkreis“ gibt am 25. Mai von 10 bis 12 Uhr Informationen rund um Säugling und Kleinkind. Das Demenznetzwerk Donnersbergkreis ist am 1. Juni von 10 bis 12 Uhr vor Ort, und am 8. Juni gibt der Pflegestützpunkt Donnersbergkreis von 14 bis 16 Uhr Einblicke in seine Arbeit. Am 15. Juni informiert die Betreuungsbehörde des Kreises von 10 bis 12 Uhr über Vorsorgevollmachten und rechtliche Betreuung. Zudem sind die Betreuungsvereine Rockenhausen und Kirchheimbolanden vor Ort. Das Rote Kreuz stellt am 22. Juni, 10 bis 12 Uhr, ein Hausnotrufgerät vor und informiert über „Essen auf Rädern“ und andere Angebote. Die Fachdienste für Arbeit und Integration sowie der Berufsbegleitende Dienst zeigen am 29. Juni, 14 bis 16 Uhr, Hilfen und Möglichkeiten zur Inklusion und Integration von Kranken auf dem Arbeitsmarkt. Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung zeigt am 6. Juli, 14 bis 16 Uhr, Beratungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Sozialämtern auf. Am 13. Juli, 10 bis 12 Uhr, stellen die Gesundheitsämter der Landkreise Donnersberg und Kaiserslautern ihre Sozialpsychiatrischen Dienste vor und beraten zu Hilfen rund um das Thema psychische Erkrankung. Beschlossen wird das Angebot am 20. Juli, 14 bis 16 Uhr. Dann gibt das „Bündnis gegen Depression“, Region Westpfalz, Informationen zu aktuellen Aktionen und Ansprechpartnern. Dazu sind einige Selbsthilfegruppen des Kreises vertreten.