Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil es in Deutschland im vergangenen Jahr infolge des teilweisen Lockdowns so gut wie keine Fälle gegeben hatte, soll das Risiko einer Grippewelle diesmal umso höher sein. Gesundheitsminister Jens Spahn hat daher eindringlich zur Grippe-Impfung aufgerufen.

In der Hausarztpraxis Matthias Hütt und Bärbel Rottamer in Kirchheimbolanden zeigen sich die Patienten in diesem Jahr bisher „ein wenig verhalten“, was die Grippe-Impfung