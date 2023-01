Zwischenzeitlich sah es nicht gut aus um die künftige hausärztliche Versorgung in und um Obermoschel. Im November wurde dann eine Lösung gefunden, und diese nimmt mittlerweile konkrete Formen an. Am 1. Februar soll Neustart sein.

Läuft weiterhin alles wie geplant, werden ab 1. Februar in der bisherigen Praxis von Uwe Mannweiler (Wilhelmstraße 23) unter Führung des Hargesheimer Arztes Heinz Peter Dilly wieder Patienten behandelt. Allerdings nur vorübergehend: Denn geplant ist der Bau eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ). Auch diesbezüglich gibt es gute Nachrichten.

In der Region um Obermoschel hatte es in den vergangenen Monaten einen massiven hausärztlichen Versorgungsengpass gegeben: Grund dafür war, dass der Obermoscheler Arzt Uwe Mannweiler und die Schiersfelder Ärztin Beate Heinzen ihre Praxen jeweils zum 30. Juni 2022 aufgegeben hatten und sich keine Nachfolger finden ließen. Trotz intensiver Bemühungen des Obermoscheler Stadtchefs Ralf Beisiegel und weiteren Bürgermeistern aus umliegenden Gemeinden hatte es lange Zeit keine Lösung gegeben, geschätzte 2000 Patienten mussten sich auf die Suche nach neuen Hausärzten machen – nicht wenige von ihnen vergeblich.

Dank Dilly Wendung im November

Im November folgte dann die erfreuliche Wendung, dass Heinz Peter Dilly, Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, sich zur Übernahme von Mannweilers ehemaliger Praxis bereiterklärte. Dilly betreibt in Hargesheim und Waldböckelheim (Landkreis Bad Kreuznach) bereits ein MVZ. Voraussetzung für sein Engagement: die Bereitschaft von Mannweiler und Heinzen, unter Dillys Leitung an vier Tagen pro Woche (jeweils halbtags) vorerst weiterhin ihre medizinischen Dienste anzubieten. Das Konstrukt soll dann ebenfalls in ein MVZ münden, für das Dilly auch einen Neubau in Obermoschel plant.

Die Pläne können wie vorgesehen umgesetzt werden, hat Beisiegel nun in einem Schreiben an seine mit ihm über Monate engagiert an einer Nachfolge-Regelung arbeitenden Bürgermeister-Kollegen mitgeteilt. Am 1. Februar werde in der Wilhelmstraße wieder „ärztliches Leben“ einkehren. Die kassenärztliche Zulassung für die Praxis unter Dillys Führung liege vor, so Beisiegel. Zudem seien die Arbeitsverträge mit Mannweiler und Heinzen sowie den Arzthelferinnen unterschrieben. Eine von ihnen werde ab 2. Januar damit beginnen, die Praxis einzurichten und für den Betrieb ab Februar vorzubereiten. Der Mietvertrag für die Räume sollte zum Jahreswechsel unter Dach und Fach gebracht werden.

Grundstückskäufe für MVZ getätigt

Ebenso voran gingen die Planungen für den Bau des MVZ. Die entsprechenden Grundstücksverkäufe an Dilly seien getätigt und notariell bestätigt worden, informiert Beisiegel. Das Gelände befindet sich in der Bahnhofstraße direkt neben dem alten Bahnhof (heute „Haar-Station“ und Mietgebäude). Auch ein kleiner Teilbereich des dortigen städtischen Festplatzes werde für das künftige MVZ benötigt.

Ferner will sich Beisiegel in Absprache mit Dilly über die Löllbacher Firma Pfalzconnect um eine öffentliche IP-Adresse für das künftige MVZ kümmern. Der Stadtbürgermeister betonte, man solle nach den jüngsten Erfolgen den Arbeitskreis nicht einschlafen lassen, sondern sich weiterhin etwa alle drei Monate treffen. Dies sei aber von der Zustimmung der Beteiligten abhängig.